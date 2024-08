È Morto Alain Delon: la leggenda del cinema aveva 88 anni

Alain Delon, icona del cinema francese e internazionale, si è spento a 88 anni nella sua casa di Douchy, circondato dalla sua famiglia e dai suoi affetti più cari.

La notizia della morte di Alain Delon ha scosso il mondo del cinema e i suoi numerosi fan. L’attore, celebre volto del grande schermo, è deceduto a 88 anni e l’annuncio è stato dato dai suoi tre figli all’agenzia di stampa France Presse. Delon era noto non solo per il suo talento artistico, ma anche per il suo carisma unico che lo ha reso uno dei più riconoscibili attori della storia del cinema.





Nel comunicato ufficiale, i figli Alain Fabien, Anouchka e Anthony, insieme al suo amato cane Loubo, hanno dichiarato: «Con immensa tristezza, annunciamo la dipartita del nostro padre». Si evidenzia che Delon è morto pacificamente nella sua residenza di Douchy, circondato dai cari. La famiglia ha anche chiesto rispetto per la propria privacy in questo periodo così doloroso.

La vita e la carriera di Alain Delon

Nato l’8 novembre 1935 a Sceaux, nel nord della Francia, Alain Fabien Maurice Marcel Delon è cresciuto in un ambiente difficile. Suo padre gestiva una piccola sala cinematografica, mentre sua madre lavorava come commessa. I genitori hanno divorziato quando lui aveva solo quattro anni, e dopo la separazione fu affidato a una famiglia adottiva. Questo periodo di instabilità emotiva ha marcato profondamente la sua infanzia e il suo carattere, contribuendo alla sua reputazione di uomo dal temperamento irruento.

Delon ha abbandonato la scuola a soli 14 anni e ha iniziato a lavorare in vari mestieri fino a intraprendere la carriera cinematografica. La sua ascesa nel mondo del cinema è stata legata a Luchino Visconti, che ha offerto al giovane attore alcune delle opportunità più significative della sua carriera. I film Rocco e i suoi fratelli (1960) e Il Gattopardo (1963) lo hanno consacrato come una delle star più brillanti del panorama cinematografico internazionale.

Una vita sentimentale intensa

Non solo il suo talento, ma anche la sua vita sentimentale ha avuto un grande impatto sulla sua immagine pubblica. Alain Delon ha vissuto relazioni tumultuose e appassionate. La sua prima storia d’amore significativa è stata con Romy Schneider, iniziata sul set di L’amante pura nel 1958. La relazione tra i due attori, affascinante e intensa, ha attratto l’attenzione dei media e del pubblico.

Oltre a Schneider, Delon ha avuto una breve relazione con la cantante Nico, dalla quale è nato un figlio nel 1962, ma mai riconosciuto. Nel 1964, ha sposato Francine Canovas, con la quale ha avuto il figlio Anthony, ma i due si sono separati dopo soli quattro anni di matrimonio. La sua relazione più lunga è stata con l’attrice Mireille Darc, che ha riguardato gran parte degli anni ’70 e ’80. Infine, dal 1987 al 2001, ha condiviso la vita con Rosalie van Breemen, madre di Anouchka e Alain-Fabien.

Le ultime settimane

Alain Delon era da tempo malato e, nei mesi precedenti alla sua morte, aveva espresso la sua volontà di voler morire, rivelando che la sua vita si sentiva ormai compiuta. Queste dichiarazioni hanno suscitato profondo affetto e un intenso dibattito tra i suoi tanti sostenitori, che si sono detti dispiaciuti nel vederlo affrontare tale sofferenza. La sua scomparsa segna la fine di un’era per il cinema francese e internazionale, lasciando un’eredità artistica che continuerà a vivere nei cuori e nelle menti dei suoi fan.

La memoria di un’icona

Alain Delon ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema. I suoi ruoli in film iconici e le sue interpretazioni carismatiche hanno segnato intere generazioni di cinefili. La sua figura elegante e il suo sguardo penetrante resteranno impressi nella storia del cinema come simboli di una bellezza e di un talento che pochi altri attori possono vantare. Adesso, il mondo piange la perdita di un monumento della settima arte, un autore e un interprete che ha saputo incantare il pubblico per decenni. La scomparsa di Alain Delon non è solo la perdita di un grande attore, ma anche di un uomo la cui vita è stata ricca di passioni, successi e sfide personali.