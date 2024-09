È scomparso Maurizio Bologna, talentuoso attore palermitano stroncato da un infarto

La triste notizia della scomparsa di Maurizio Bologna, attore noto e apprezzato nato a Palermo, ha scosso il mondo dello spettacolo italiano. Aveva solo 58 anni quando, mentre era seduto alla propria scrivania, è stato colpito da un infarto. Maurizio, oltre a essere un volto amato dai telespettatori, lavorava come impiegato nell’ufficio medico legale dell’Inps. La sua carriera nel mondo artistico, però, è ciò che lo ha reso celebre, con molteplici apparizioni in teatro, televisione e cinema.





Nato e cresciuto a Palermo, Bologna ha iniziato la sua avventura artistica già nel 1975, esibendosi nei teatri locali. Con determinazione e grande talento, è riuscito a conquistare palchi prestigiosi, tra cui il rinomato Teatro Bellini. Nel 2007, è stato ingaggiato dal Teatro Biondo Stabile di Palermo per la rappresentazione di Fahrenheit 451, un’opera diretta dal celebre regista Luca Ronconi. Tra i suoi lavori memorabili si annovera anche la partecipazione a Marat/Sade di Peter Weiss, un’altra importante produzione sotto la direzione di Claudio Gioè.

Maurizio Bologna ha saputo emergere anche nel settore televisivo. La sua prima importante apparizione risale al 2005, quando ha debuttato nella docu-fiction Il Caravaggio, andata in onda su Rai. La sua carriera in Rai Fiction ha continuato a fiorire: nel 2016 ha recitato nella serie Commissario Maltese, e l’anno successivo ha interpretato il ruolo di Vito Ciancimino nel film La mafia uccide solo d’estate. Ha lavorato in produzioni significative come I Topi con Antonio Albanese e nella terza stagione di Il Cacciatore.

Nelle ultime settimane, il pubblico ha potuto rivederlo sul piccolo schermo grazie alla serie di Netflix, Incastrati, guidata da Ficarra e Picone. Il film La bocca dell’anima ha rappresentato un’altra tappa importante nei suoi ultimi progetti. Una delle ultime apparizioni risale al 14 luglio, quando è stato protagonista dello spettacolo Nelle tenebre nasce la speranza, presentato in occasione della festa commemorativa dei 400 anni del Festino di Santa Rosalia. Maurizio Bologna lascia un’eredità artistica indimenticabile e un dolore profondo tra coloro che lo hanno ammirato e stimato.