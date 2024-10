“È stato annullato immediatamente”. Chiude il programma Rai: l’ufficializzazione riguardo al conduttore

Una notizia già ampiamente attesa si è concretizzata per un programma Rai che ha chiuso i battenti anticipatamente, lasciando scontenti sia il conduttore che i telespettatori. La direzione aziendale ha deciso di interrompere la trasmissione, una scelta che evidenzia le difficoltà nel panorama televisivo attuale e mette in luce la necessità di rivalutare i format in onda.





La decisione di interrompere il programma Rai è stata confermata anche da un comunicato ufficiale, che annuncia l’ultima puntata in programma per il 31 ottobre. Dopo questa data, il sipario calerà definitivamente sulla trasmissione, e il conduttore Antonino Monteleone dovrà fare i conti con l’azienda per pianificare i suoi futuri impegni professionali.

Programma Rai chiuso prima del previsto: le cause

La chiusura del programma Rai è il risultato di ascolti deludenti che hanno influito negativamente sulle scelte editoriali. Secondo quanto riportato da TvBlog, l’ultima puntata ha registrato solo 206mila telespettatori, corrispondente a uno share dell’1,19%. Anche se vi è stato un leggero miglioramento rispetto alle puntate precedenti, ciò non è stato sufficiente a garantire la continuità della trasmissione.

Dopo il 31 ottobre, la programmazione Rai non includerà più la trasmissione L’Altra Italia, condotta da Antonino Monteleone. Come dichiarato in una nota della rete pubblica, “Giovedì 31 ottobre andrà in onda l’ultima puntata della trasmissione L’Altra Italia. Nelle prossime settimane, insieme al conduttore Antonino Monteleone, avvieremo delle riflessioni per realizzare un nuovo programma con un format rinnovato e una collocazione in palinsesto più strategica”. Questa apertura al cambiamento dimostra una volontà dell’azienda di ripensare i propri contenuti per attrarre un pubblico più ampio.

Con la chiusura di questo programma Rai, Antonino Monteleone conclude l’esperienza con cinque puntate trasmesse, un percorso iniziato dopo il suo abbandono de Le Iene. Ciononostante, si prevede che il conduttore avrà l’opportunità di guidare un nuovo show, in un tentativo di aumentare l’appeal del suo approccio alla televisione e raggiungere un pubblico più vasto.