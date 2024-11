Eleonora Cecere svela i motivi dietro il suo abbandono al Grande Fratello e rivela chi considera “meno autentico” nella Casa

Dopo la sua uscita dal Grande Fratello per stare vicino alla sua famiglia, l’ex star di Non è la Rai ha risposto alle critiche e ha svelato chi reputa meno sincero tra i concorrenti del reality.





Eleonora Cecere, dopo il recente abbandono dalla Casa del Grande Fratello, ha deciso di chiarire pubblicamente le ragioni che l’hanno spinta a lasciare il reality show. La scelta di uscire è stata influenzata dal marito Luigi, che ha manifestato preoccupazione per le difficoltà delle loro bambine di fronte alla lontananza della madre. Questo ha scatenato reazioni e critiche online, ma Eleonora ha voluto difendere il marito, spiegando che ha agito con l’intento di rappresentare le esigenze delle loro figlie.

In un’intervista rilasciata a Casa Chi, la Cecere ha descritto quanto sia stato difficile separarsi dalla sua famiglia, nonostante il desiderio di partecipare al programma. Ha spiegato che la sua unione con il marito e le bambine è molto profonda, tanto da far sembrare ogni giorno lontano da loro un’enorme assenza.

“Mio marito ha percepito che qualcosa non andava, e aveva ragione. Anche io sentivo la mancanza della mia famiglia, siamo come quattro corpi e un’anima. La mia scelta è stata dettata dal cuore,” ha raccontato la Cecere, evidenziando come l’assenza stesse incidendo anche sul rendimento scolastico delle figlie.

“Non è stata una scelta maschilista”

Le critiche al marito Luigi non sono mancate, con alcuni che lo hanno accusato di aver agito in maniera maschilista, imponendole la volontà di lasciare il reality. A queste accuse, la Cecere ha replicato in modo diretto e deciso: “Non è stata una scelta maschilista, anzi. Mio marito parlava per conto delle nostre bambine, che soffrivano molto la mia mancanza.” Ha anche aggiunto che la decisione di lasciare la Casa non è stata semplice, ma necessaria per il benessere delle figlie, che, per la prima volta, si trovavano a vivere senza la madre per un periodo prolungato.

L’ex concorrente ha continuato a sottolineare il forte legame familiare che la lega a Luigi e alle bambine, un legame che li porta a sostenersi reciprocamente. L’esperienza del Grande Fratello, ha ammesso, le ha fatto percepire il trascorrere del tempo in modo diverso, tanto che il mese e mezzo trascorso nella Casa le è sembrato molto più lungo.

Un ringraziamento speciale ad Alfonso Signorini

Durante l’intervista, Eleonora ha espresso un particolare ringraziamento al conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini, e agli autori del programma per averle dato l’opportunità di partecipare. Pur avendo dovuto abbandonare, ha descritto l’esperienza come qualcosa di significativo che sognava da tempo.

“Alfonso è stato davvero carino e di cuore con me,” ha dichiarato la Cecere, ricordando l’emozione del caloroso abbraccio che Signorini le ha dato in studio. “Mi ha colpito il suo affetto, e mi ha fatto capire quanto sia stato vicino a me in tutto questo. Tornare a casa è stata la decisione giusta, ma sicuramente continuerò a seguire i lunedì in studio,” ha concluso.

Luca Calvani il “meno autentico” secondo Eleonora Cecere

Dopo il suo rientro a casa, la Cecere ha avuto modo di rivedere alcune scene del programma e riflettere sui comportamenti dei compagni di gioco. A tal proposito, ha condiviso la sua impressione su chi considera meno autentico all’interno della Casa: Luca Calvani.

“Ce ne sono un paio che non mi convincono, ma il Calvani mi sembra meno autentico di tutti. Vedere i filmati fuori mi ha fatto cambiare prospettiva su alcune persone,” ha affermato. Pur sottolineando di aver trovato il gruppo della Casa più coeso di quanto si aspettasse, la Cecere ha chiarito che il comportamento di Calvani le ha lasciato dei dubbi: “Spero di sbagliarmi, ma raramente mi capita,” ha dichiarato, evidenziando come solo una volta usciti si riesca a percepire realmente certe dinamiche.

Chi butterebbe dalla torre tra Lorenzo e Javier

Alla domanda su chi preferirebbe “buttare dalla torre” tra i concorrenti Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, la Cecere non ha esitato nel rispondere. Pur avendo trovato entrambi i ragazzi molto diversi tra loro, la sua scelta è caduta su Javier: “Lorenzo lo terrei e butterei Javier,” ha rivelato senza indugi.

L’esperienza del Grande Fratello ha rappresentato per Eleonora Cecere un’opportunità unica, ma anche una sfida personale. La sua decisione di tornare a casa testimonia il suo profondo attaccamento alla famiglia e il senso di responsabilità verso il benessere delle sue bambine. Con il sostegno del marito Luigi e la gratitudine verso Signorini per l’esperienza vissuta, la Cecere si dice comunque soddisfatta della scelta fatta, pur ribadendo che resterà legata al programma e continuerà a seguirlo.