Eleonora Giorgi: “Un mango mi ha portato a rischiare la vita, glicemia impazzita a 500”

Eleonora Giorgi è stata protagonista di una toccante intervista durante la sua partecipazione a Verissimo, dove ha parlato delle sue attuali condizioni di salute e del recente episodio che l’ha costretta a un ricovero. Insieme a lei erano presenti i figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, accompagnati dalle rispettive compagne, Clizia Incorvaia e Serena Gualinetti. L’attrice ha spiegato come, nonostante le difficoltà, continui a lottare contro il tumore al pancreas e a mantenere uno spirito positivo.





Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Eleonora Giorgi ha rivelato che di recente ha avuto un problema di glicemia, che l’ha portata a essere ricoverata in ospedale. “La verità è che ho avuto un problema di glicemia e sono anche stata ricoverata, ma mi è passato. Sono qui e continuo a lottare”, ha dichiarato l’attrice, mostrando la sua determinazione. Ha poi aggiunto che quest’anno il Natale avrà per lei un significato speciale, poiché tutta la famiglia si riunirà: “Quest’anno sarà un Natale speciale perché la famiglia sarà al completo”.

La prospettiva di trascorrere le festività in compagnia dei suoi cari sembra essere per Eleonora Giorgi una fonte di grande gioia. “Questo Natale a Roma, tutti insieme, è un dono che mi stanno facendo le mie due nuore perché loro hanno le loro famiglie e hanno deciso comunque di non partire, è un regalo per me”, ha raccontato con gratitudine. Ha poi rivelato che anche il suo ex marito, Massimo Ciavarro, sarà presente: “Ci sarà anche Massimo che arriverà da Lampedusa”.

I figli dell’attrice, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, hanno preso la parola durante l’intervista per spiegare meglio quanto accaduto alla madre nei giorni precedenti. “Ora va tutto bene ma, qualche giorno fa, mamma ci ha fatto prendere uno spavento perché per un problema è stata ricoverata. Questo malore è una conseguenza dell’intervento che ha fatto, non delle cure che sta continuando a seguire”, hanno chiarito i due fratelli.

L’episodio che ha portato al ricovero è stato descritto dalla stessa attrice, che ha ammesso di aver commesso un piccolo errore alimentare: “Sì, una sera avevo voglia di qualcosa di dolce e sono finita per mangiare un po’ troppo mango e la glicemia è schizzata a 500, ho rischiato di morire ma io non sapevo che questo frutto avrebbe avuto questo effetto. Comunque è andato tutto bene”. Le sue parole riflettono il sollievo per aver superato il momento critico.

Nonostante l’incidente legato alla glicemia, Eleonora Giorgi continua il suo percorso di cure per il tumore al pancreas. Qualche settimana fa, sempre durante un’intervista con Verissimo, aveva parlato della complessità della situazione: “Il tumore continua a crescere, anche se non in maniera devastante. Non è una risposta favorevole, ma continuo a restare fiduciosa e a lottare affinché ogni giorno sia speciale, per mantenere un barlume di vita e non essere solo una persona ospedalizzata”. Queste parole sottolineano la forza con cui l’attrice affronta la malattia.