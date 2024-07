Elisabetta Gregoraci si è infuriata all’aeroporto dopo essere stata bloccata, dichiarando di essere stata trattata come un’animale

Dopo una vacanza in Sardegna, Elisabetta Gregoraci ha vissuto ore di stress a causa di un eccessivo ritardo del suo volo. La conduttrice televisiva si è sfogata sui social con un lungo commento pubblicato nelle sue Storie di Instagram, esprimendo la sua rabbia per l’inesperienza vissuta.





Il disagio di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci doveva partire con un volo della compagnia aerea EasyJet, ma a causa del ritardo inatteso dell’aereo, è rimasta bloccata in aeroporto per diverse ore. La situazione ha scatenato la sua frustrazione, portandola a esprimere tutto il suo disappunto attraverso un lungo post sui social.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

La conduttrice ha manifestato la sua indignazione per l’accumulato ritardo e per il trattamento riservato ai passeggeri, definendo la situazione “vergognosa”. Ha sottolineato la difficoltà sempre crescente nel viaggiare e ha denunciato il modo in cui le persone sono state trattate durante l’attesa in aeroporto, senza alcun avviso o assistenza adeguata.

La protesta di Elisabetta Gregoraci ha suscitato l’attenzione dei suoi follower, che hanno mostrato solidarietà nei confronti della conduttrice in questa spiacevole esperienza di viaggio.

La reazione di EasyJet

Al momento, la compagnia aerea EasyJet non ha rilasciato dichiarazioni in merito all’accaduto, ma l’episodio ha evidenziato le difficoltà e le problematiche legate ai trasporti aerei, spesso fonte di disagi per i passeggeri.

Elisabetta Gregoraci ha concluso il suo sfogo sui social con un invito alla compagnia aerea a vergognarsi per il trattamento riservato ai passeggeri in questa circostanza. La sua testimonianza mette in luce le criticità del settore dei trasporti e la necessità di migliorare l’assistenza e la gestione delle situazioni impreviste.