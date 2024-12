Elodie: “A 25 anni volevano trasformarmi in una Mia Martini. Desidero dare valore al mio passato”

Elodie, una delle figure più seguite della scena musicale italiana, si prepara a calcare nuovamente il palco del Festival di Sanremo, confermando così la sua ascesa come icona pop. La cantante, che ha conquistato il pubblico con il suo stile unico e la sua capacità di reinventarsi, parteciperà all’edizione 2025 con il pezzo “Dimenticarsi alle 7”. In un’intervista al Corriere della Sera, ha offerto uno sguardo approfondito sul suo percorso artistico e personale, parlando dei successi, delle difficoltà e delle scelte che l’hanno portata fino a qui.





Ripercorrendo i suoi esordi, Elodie ha ricordato come la partecipazione al talent show Amici abbia rappresentato un punto di svolta per la sua carriera. Tuttavia, il vero salto è avvenuto nel 2017, quando ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Tutta colpa mia”. Nonostante l’esperienza le abbia dato visibilità e successo, ha ammesso di aver vissuto un periodo di confusione subito dopo: “Dopo il Festival non sapevo più cosa fare. Mi sentivo appesantita, mi sembrava di essere mia zia e non volevo sentirmi quel peso addosso. Piuttosto che continuare così sarei tornata a fare la cubista. Volevano fare di me una Mia Martini a 25 anni e io volevo essere leggera e felice.”

Il ricordo del momento prima di salire sul palco di Sanremo 2017 è ancora vivido per lei: “Dietro le quinte prima di salire sul palco: mi sentivo un’amazzone, mi sono detta ‘scrocchia il collo e vai’. Ma anche con questo carattere quadrato mi sono resa conto che non avevo molto da raccontare.” Oggi, però, la situazione è diversa. Con “Dimenticarsi alle 7”, Elodie si propone in una veste rinnovata, offrendo al pubblico un lato più maturo e riflessivo della sua personalità. Ha confessato apertamente di non essere l’autrice del brano: “Lo dico onestamente: non le so scrivere.” Tuttavia, ha spiegato che il pezzo riflette una parte importante del suo mondo interiore: “Due lati di me. Quello inutilmente drammatico: a volte a casa mi butto per terra, con anche il vestito adatto, anzi la vestaglia, per deprimermi con sciccheria. Nel testo c’è quel modo vecchio, classico ed elegante, di raccontare le relazioni e il dolore.”

Negli ultimi anni, Elodie ha dimostrato di essere un’artista versatile, capace di spaziare tra generi musicali diversi e di conquistare una vasta platea di fan. Tuttavia, la sua scelta di esibire il corpo liberamente ha spesso attirato critiche da parte di alcuni detrattori. A questo proposito, la cantante ha dichiarato: “Dovrebbero ascoltare le canzoni. Chi mi critica non sa chi sono: ‘stai zitta e canta, tanto sei sempre nuda’. Mi diverte provocarli e le offese non mi arrivano più addosso come una volta. Mi spiace per chi è orrido. Se lo incontrassi gli consiglierei di affrontare il proprio malessere e lo abbraccerei.”

Un altro argomento su cui Elodie si è espressa riguarda il dibattito sulla censura nella musica trap, in particolare in relazione alla polemica su Tony Effe e il Capodanno romano. Pur avendo in passato preso le distanze da alcuni aspetti del genere trap, ha difeso la libertà artistica: “La trap è un genere talmente macro che c’è chi la fa con stile e altri meno, non tutti hanno la stessa penna, gusto e bravura e io ascolto solo quelli bravi. È come il cinepanettone: fa incassi ma non sempre è riuscito. L’arte però è libera e la censura è stata orribile, va oltre le opinioni. E comunque stiamo parlando di canzoni, non di qualcuno che scende in strada col machete in mano.”

Oltre alla musica, Elodie si sta cimentando anche nel mondo del cinema. Dopo il successo del film “Ti mangio il cuore”, tornerà sul grande schermo in una nuova pellicola diretta da Mario Martone, intitolata “Fuori”. Questo nuovo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera artistica, mostrando ancora una volta la sua capacità di esplorare nuovi orizzonti.

Sul fronte personale, Elodie vive un momento felice accanto al pilota motociclistico Andrea Iannone, con cui ha instaurato una relazione solida e serena. Nonostante gli impegni lavorativi intensi, sembra essere riuscita a trovare un equilibrio tra vita privata e professionale.

Con la sua partecipazione a Sanremo 2025, Elodie si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Il brano “Dimenticarsi alle 7” promette di essere una riflessione autentica sulle emozioni e sulle relazioni umane, confermando ancora una volta la capacità della cantante di reinventarsi e di sorprendere il pubblico. Mentre i fan attendono con impazienza la sua esibizione sul palco dell’Ariston, Elodie continua a dimostrare che il suo percorso artistico è in costante evoluzione, segnato da scelte coraggiose e dalla volontà di mettersi sempre in gioco.