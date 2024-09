Elon Musk: «Tra 2 anni le prime astronavi su Marte, tra 20 anni ci vivremo», l’annuncio su X

Elon Musk, attraverso un post sul suo social X, ha rivelato un annuncio che segna un passo importante verso un futuro multiplanetario. Secondo Musk, le prime astronavi destinate a Marte saranno lanciate tra soli due anni, in coincidenza con la prossima finestra di trasferimento Terra-Marte. Queste missioni iniziali saranno senza equipaggio e hanno lo scopo di testare l’affidabilità degli atterraggi su Marte. Se i test si riveleranno soddisfacenti, le prime missioni con equipaggio potrebbero avvenire entro quattro anni.





Musk ha descritto questo piano ambizioso come una tappa verso la colonizzazione del pianeta rosso. Nel suo post, ha affermato: «Da questo momento in avanti, ci aspettiamo un aumento esponenziale del numero di voli verso Marte, con l’obiettivo di costruire città autosufficienti entro vent’anni». La visione finale di Musk è che l’umanità diventi multiplanetaria, per evitare di concentrare tutte le risorse e le speranze su un solo pianeta.

Il progetto, apparentemente audace, si basa su solide basi finanziarie. Musk afferma che SpaceX ha sviluppato il primo stadio di un razzo completamente riutilizzabile, un passo cruciale per rendere fattibile l’esplorazione spaziale. Il magnate ha evidenziato che il costo attuale di circa un miliardo di dollari per portare una tonnellata di carico utile sulla superficie di Marte rappresenta una sfida che bisogna affrontare. L’obiettivo è di ridurre i costi a 100.000 dollari per tonnellata per consentire la costruzione di una città autosufficiente sul pianeta rosso.

Musk ha sottolineato che per raggiungere tale traguardo, la tecnologia deve migliorare di 10.000 volte, un’opera tanto ambiziosa quanto complessa, ma definita da lui non impossibile. Questi sviluppi avrebbero il potenziale di trasformare radicalmente il nostro approccio all’esplorazione spaziale e, infine, dare inizio a una nuova era per l’umanità. Con questo piano audace, Musk non si limita a sognare, ma punta a realizzare un futuro dove l’esistenza umana possa espandersi su più pianeti, promuovendo una resilienza senza precedenti per la nostra specie.