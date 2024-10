Emanuel decide di rinunciare alla pensione di invalidità: “Non ne ho più bisogno”. Ma l’Inps è indeciso su come procedere

Il giovane Emanuel Cosmin Stoica, nato nel 1999, è un praticante avvocato affetto da SMA, atrofia muscolare spinale, ma è meglio conosciuto per la sua popolarità sui social, in particolare su TikTok, dove conta oltre 200.000 follower. Autoproclamatosi il “King della 104” con un tocco di ironia, ha recentemente condiviso con i suoi follower la sua decisione di rinunciare alla pensione di invalidità erogata dall’Inps.





In un video commovente, Emanuel ha spiegato le ragioni dietro la sua scelta, sottolineando che la pensione di invalidità è destinata a coloro che non possono lavorare a causa della propria disabilità. Tuttavia, poiché è in grado di svolgere diversi lavori, ha deciso di rinunciarvi. Ha evidenziato come la legge preveda la sospensione della pensione qualora si superi un determinato livello di reddito, e ha espresso la sua volontà di essere giusto e onesto nei confronti dell’Inps.

Emanuel ha anche evidenziato le difficoltà tecniche legate alla procedura di rinuncia. Ha spiegato che l’Inps dovrebbe interrompere il pagamento della pensione una volta superata la soglia di reddito stabilita. Tuttavia, ha sottolineato che l’ente spesso non è tempestivo nel rilevare tali variazioni e, in alcuni casi, richiede indietro i soldi erogati impropriamente anche dopo diversi anni.

Il video ha mostrato Emanuel mentre si recava presso la sede dell’Inps per formalizzare la sua rinuncia alla pensione. Tuttavia, l’incontro non è stato privo di difficoltà. Secondo quanto riportato da Emanuel, l’Inps sembrava non essere del tutto preparato ad affrontare una rinuncia diretta da parte dei beneficiari, sostenendo che spetti all’ente rilevare autonomamente il superamento della soglia di reddito.

Reazioni e riflessioni

La decisione di Emanuel ha suscitato dibattiti e polemiche sulle procedure dell’Inps e sulle difficoltà incontrate dalle persone con disabilità nel gestire le proprie prestazioni. La sua determinazione nel voler essere in regola con la legge e nel comunicare apertamente le sue scelte ha attirato l’attenzione e il sostegno dei suoi follower.

Emanuel Cosmin Stoica ha dimostrato coraggio nel condividere pubblicamente la sua decisione di rinunciare alla pensione di invalidità, mettendo in luce le sfide burocratiche e amministrative che molte persone con disabilità devono affrontare. La sua storia rappresenta un’opportunità per riflettere sulle politiche e le pratiche volte a sostenere in modo efficace e dignitoso le persone con disabilità nel contesto sociale e lavorativo.