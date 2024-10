Emma: “Un accessorio che non potrei mai abbandonare? In dubbio tra il vibratore e la console di gioco”

Emma parla di tutto, anche argomenti sessuali, nell’intervista con GQ. La cantante salentina, dopo più di 10 anni dalla vittoria ad Amici che l’ha portata nel mondo della musica italiana, non sembra imbarazzata quando le chiedono se c’è un oggetto a cui non rinuncerebbe mai. “Un oggetto a cui non rinuncerei mai? Sono indecisa fra il dildo e la Playstation, poi te lo dico”, ha risposto ridendo senza esitazioni.





Emma affronta il body shaming: “Non smetterò di combattere gli odiatori”

Emma passa a un tono serio e parla delle risposte che dà agli hater sui social: “Soffro ancora davanti a certi commenti sui social, ma non per il motivo che alcuni pensano… Io mi arrabbio non per me stessa, ma per il body shaming che subisco. Penso a chi legge quei commenti, a ragazzi e ragazze che soffrono per il proprio corpo e che rischiano di abbattere, di ammalarsi di fronte a tutto questo odio. Conosco troppe persone che hanno sofferto e per loro, per le loro famiglie, non smetterò mai di rispondere a questi odiatori”.

Emma e l’odio sui social: “Possono dirmi tutto, non me ne frega niente”

“A me puoi dire tutto, che sono brutta, grassa, che ho la pancia, che ho le gambe grosse, non me ne frega niente”, continua l’artista. “Io mi vedo davanti allo specchio, so chi sono, conosco la mia storia e sì, mi piaccio. Sono una donna di 40 anni che ha superato tre tumori e questo è il corpo che le mie battaglie mi hanno lasciato. Magari non sarà perfetto, ma è bello perché è reale. Possono dirmi quello che vogliono, non mi tocca, ma i miei fan non devono essere toccati, non si devono permettere di ferirli con i loro commenti stupidi”.