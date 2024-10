Empoli – Napoli come vedere streaming gratis e diretta live tv 20 ottobre 2024

Empoli-Napoli, sfida cruciale dell’8ª giornata di Serie A, si gioca domenica 20 ottobre alle 12:30. Diretta esclusiva su DAZN, streaming disponibile per gli abbonati. Formazioni in via di definizione.





Empoli-Napoli: il lunch match della domenica

La Serie A 2024/25 prosegue con l’ottava giornata e propone un interessante lunch match tra Empoli e Napoli. La sfida, in programma domenica 20 ottobre alle ore 12:30 allo stadio Carlo Castellani, mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali molto diversi ma entrambe alla ricerca di punti importanti. I padroni di casa dell’Empoli, guidati da mister D’Aversa, cercano il riscatto dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio prima della sosta. I toscani occupano attualmente il decimo posto in classifica con 10 punti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. Il Napoli capolista di Antonio Conte arriva invece in Toscana con l’obiettivo di difendere il primato in classifica. I partenopei guidano la Serie A con 16 punti, grazie a un ruolino di marcia fatto di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Dove vedere Empoli-Napoli in tv e streaming

La partita tra Empoli e Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire il match in streaming attraverso l’app disponibile su smart tv, console di gioco come PlayStation e Xbox, dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. La diretta streaming sarà fruibile anche da pc collegandosi al sito ufficiale di DAZN, e da smartphone e tablet scaricando l’app per sistemi iOS e Android.Per gli abbonati Sky che hanno attivato il servizio DAZN, la partita sarà visibile anche sul canale DAZN1 (numero 214 del decoder satellitare).La telecronaca dell’incontro su DAZN sarà affidata a Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Marco Parolo.

Le probabili formazioni di Empoli-Napoli

I due allenatori stanno ancora valutando gli ultimi dubbi di formazione. Ecco le probabili scelte per il match del Castellani:EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Marianucci; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’AversaNAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. ConteMister D’Aversa deve fare i conti con il probabile forfait di Viti in difesa, mentre Conte non potrà contare sullo squalificato Lobotka a centrocampo.

I precedenti tra Empoli e Napoli

Le due squadre si sono affrontate 31 volte nella loro storia, con un bilancio che vede 13 vittorie del Napoli, 12 dell’Empoli e 6 pareggi. Curiosamente, nonostante il divario tecnico, i partenopei hanno faticato non poco nelle trasferte di Empoli: in 11 precedenti in Serie A al Castellani, il Napoli ha ottenuto solo 2 successi, a fronte di 4 pareggi e ben 5 sconfitte. L’ultimo precedente in Toscana risale alla scorsa stagione e vide l’Empoli imporsi per 3-2 in rimonta, ribaltando lo 0-2 iniziale del Napoli con una clamorosa tripletta di Pinamonti negli ultimi 10 minuti.

Le dichiarazioni della vigilia

Alla vigilia del match, il tecnico dell’Empoli D’Aversa ha dichiarato: “Affrontiamo la capolista, una squadra fortissima. Servirà la partita perfetta per ottenere un risultato positivo. I ragazzi dovranno dare il 110% e sfruttare al massimo le occasioni che ci capiteranno”. Gli ha fatto eco il collega del Napoli Conte: “L’Empoli è un avversario ostico, soprattutto in casa. Non dobbiamo sottovalutare l’impegno, servirà massima concentrazione per portare a casa i tre punti e mantenere la vetta”.

L’arbitro del match

La direzione di gara è stata affidata all’arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo. Gli assistenti saranno Mastrodonato e Scarpa, con Sozza quarto uomo. Al VAR ci sarà Paterna, coadiuvato da Mariani come AVAR. Abisso ha già diretto 2 partite in questa Serie A, concedendo 6 cartellini gialli e 1 rosso. Nessun rigore assegnato finora dal fischietto siciliano. In conclusione, Empoli-Napoli si preannuncia come una sfida interessante e dal pronostico non scontato. I toscani proveranno a sfruttare il fattore campo per fermare la corazzata partenopea, che dal canto suo vuole proseguire la marcia in vetta alla classifica. Appuntamento alle 12:30 di domenica per scoprire chi avrà la meglio.