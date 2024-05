Enrico Mentana festeggia l’arrivo del nipote, immagini dalla clinica: “Un’occasione speciale mi ha portato felicità.”

In un momento di dolce attesa familiare, Enrico Mentana, il rinomato direttore del TG di La7, ha recentemente accolto un nuovo membro nella sua famiglia. La nascita del suo primo nipote è un raggio di sole che illumina un periodo altrimenti turbato da recenti controversie mediatiche.





“Stamattina sono rientrato per la prima volta in una sala parto della clinica Mangiagalli, la fabbrica dei milanesi, in cui nacqui tanti anni fa. C’era qualcosa di più importante, che mi ha reso felice e orgoglioso”, ha condiviso Mentana sui social network. Anche se non ha fatto riferimento diretto all’evento, le parole del giornalista e una foto associata al post non lasciano dubbi: è il nipote di sua figlia Alice ad aver segnato questa giornata speciale.

Il settimanale Chi aveva già anticipato l’arrivo del nipotino lo scorso gennaio, rivelando che Mentana aveva scoperto la gravidanza durante i festeggiamenti per il suo 69° compleanno a Roma. La famiglia, compresa la compagna Francesca Fagnani e i suoi figli Stefano, Alice, Giulio e Vittoria, si era riunita per l’occasione. Dettagli sul sesso del neonato non sono stati rivelati, ma l’evento ha sicuramente portato gioia e leggerezza, tanto da meritare un commento scherzoso da parte di Fiorello: “Se nasce femmina, consiglierà alla figlia di chiamarla Maratona, perché la gravidanza durerà 26 mesi e lui commenterà. Ciao Enrico, ti vogliamo bene! Viva il nonnetto di La7”.

Figlio del giornalista sportivo Franco Mentana e di Lella, una donna di origini marchigiane ed ebraiche, Enrico porta con sé un’eredità di resilienza e bontà. Cresciuto con le storie di sopravvivenza della madre durante la persecuzione ebraica, Mentana ha sempre valorizzato il coraggio e la tenerezza nei suoi racconti familiari. Attualmente, il giornalista condivide la vita con la collega Francesca Fagnani, nota conduttrice di “Belve”. Francesca ha spesso parlato del loro legame con affetto e leggerezza, sottolineando un buon rapporto con i figli di Mentana: “Ho un ottimo rapporto con tutti loro. Sono simpatici. Non è che siamo una famiglia allargata, però”.

Con la nascita del nipote, Enrico Mentana non solo ha ampliato la propria famiglia, ma ha anche segnato l’inizio di una nuova generazione. Questo evento lieto, sicuramente, gli ha permesso di distanziarsi temporaneamente dalle polemiche e di celebrare un momento di pura felicità familiare. Le felicitazioni per il nuovo arrivato continuano a giungere da amici, colleghi e fan, dimostrando quanto il direttore del TG di La7 sia amato e stimato non solo per il suo lavoro ma anche per il suo ruolo nella vita delle persone a lui vicine.