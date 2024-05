Evviva Rai2, Arisa scivola mentre si esibisce e porta giù con sé anche il danzatore, interviene Fiorello

Durante un’apparizione nel celebre show “Viva Rai2”, condotto dall’inimitabile Fiorello, Arisa ha offerto al pubblico un momento indimenticabile che ha certamente lasciato il segno. Presentando il suo nuovo singolo “Baciami stupido”, la cantante si è trovata al centro di un piccolo ma significativo incidente scenico che ha trasformato l’esibizione in un evento ricordato con un misto di imbarazzo e simpatia.





L’esibizione si è animata improvvisamente quando Arisa, sfoggiando tacchi vertiginosi, ha perso l’equilibrio. La situazione è rapidamente diventata comica: inizialmente barcollante, la cantante ha finito per cadere sul palco, coinvolgendo nel suo tracollo anche Tommaso Stanzani, il talentuoso ballerino che l’accompagnava. L’incidente ha trasformato la presentazione del brano in un vero e proprio “botto” scenico, come ha commentato ironicamente il conduttore Fiorello.

Prima del clamoroso finale, Arisa aveva già mostrato segni di difficoltà, dimenticando il testo del suo brano e affrontando la caduta accidentale di un pannello scenografico. Questi piccoli contrattempi hanno contribuito a creare un’atmosfera di confusione ma anche di grande umanità, rendendo l’interazione sul palco estremamente genuina e umana.

Fiorello, conosciuto per il suo spirito pronto e affabile, ha colto l’occasione per rassicurare e lodare Arisa, esclamando: “Tu sei autentica, sei vera, sei bella, sei stupenda. La caduta che hai fatto era spettacolare”. Il conduttore ha anche scherzato con il coreografo della performance, Luca Tommassini, chiedendogli come avesse potuto organizzare un momento così perfettamente teatrale, quasi sembrasse pianificato.

L’incidente ha dimostrato come gli imprevisti possano trasformarsi in momenti di televisione autentica, ricordando a tutti che dietro le esibizioni ci sono esseri umani reali, con tutte le loro imperfezioni. Arisa, con la sua capacità di rispondere con grinta e umorismo agli imprevisti, ha certamente conquistato ancora di più il cuore del pubblico, mostrando un lato profondamente umano e relatabile.