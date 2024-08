Enzo Bondi trovato morto sul lungotevere Dante: l’influencer di calcio Kaiserjny aveva 40 anni

Tragedia a Roma: Enzo Bondi, noto come Kaiserjny e influente nel calcio, è morto all’età di 40 anni. La comunità e i follower piangono una grande perdita.





A mezzanotte del 9 agosto 2024, Enzo Bondi è stato trovato morto sul lungotevere Dante a Roma. Questo influencer di calcio, noto sui social con il nome di Kaiserjny, aveva 40 anni. I passanti sono stati quelli che hanno dato l’allarme, trovando il corpo senza vita.

Subito è stata effettuata una chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 per richiedere un intervento urgente. Quando i soccorritori sono arrivati con l’ambulanza, purtroppo non c’era nulla da fare per salvarlo. I medici hanno tentato di rianimarlo, ma tutti i tentativi sono stati vani. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione San Paolo per raccogliere prove scientifiche e capire cosa fosse successo. Si sospetta che Bondi possa essere stato colto da un malore improvviso.

Un primo esame esterno non ha mostrato segni di violenza. Dopo le verifiche, il corpo è stato trasferito all’Istituto di Medicina Legale di Tor Vergata, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’autopsia. Gli esami autoptici serviranno a confermare le cause della morte.

Enzo Bondi era un influencer noto per i suoi contenuti sul calcio, trasferimenti e fantacalcio. I suoi video-quiz, realizzati con sua moglie sui calciatori della Roma, hanno attirato un gran numero di follower. Nell’ultima storia pubblicata su Instagram, Enzo condivideva consigli su come “vivere bene” sui social. La notizia della sua tragica scomparsa ha raggiunto rapidamente molti utenti che hanno espresso condoglianze sotto i suoi post, ricordandolo per le risate e il divertimento che ha portato con i suoi contenuti. “Ciao Enzo – ha scritto un follower – riposa in pace, non ci sono parole. Continua a tifare la nostra Roma da lassù”.

La comunità si unisce nel lutto per la perdita di una figura amata, segnando un vuoto difficile da colmare nel mondo del calcio. Le indagini continueranno per chiarire ulteriormente le circostanze della sua morte.