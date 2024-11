Enzo Paolo Turchi intenzionato a lasciare il Grande Fratello: “Un gioco poco trasparente”, coinvolgimento di Lorenzo e Shaila

Enzo Paolo Turchi sta pensando di lasciare la casa del Grande Fratello a causa del comportamento poco genuino di Shaila e Lorenzo, che si mostrano spesso in atteggiamenti troppo intimi: Questa situazione non fa per me, se vogliono legarsi a lei solo perché è la preferita del pubblico





Enzo Paolo Turchi, il coreografo di 75 anni e marito di Carmen Russo, ha fatto sentire il suo malcontento per parecchi giorni, soprattutto da quando Shaila e Lorenzo sono tornati dal Gran Hermano. Durante una lunga conversazione con Luca Calvani, Turchi ha espresso il suo disagio per il comportamento “studioso” della coppia, che non sembra esitare a mostrarsi con scene un po’ piccanti. Già dopo la diretta della puntata di martedì aveva manifestato la sua perplessità verso quelle immagini e frasi decisamente spinte, tanto da dirlo anche in pubblico.

Se lo fanno solo per gioco, allora capisco, aveva detto in una chiacchierata in cucina con alcuni inquilini, sottolineando che va bene tutto se è consensuale, ma non certi comportamenti fuori luogo, come le lingue e le gambe alzate. Si tratta di una relazione che sembra spinta oltre il limite, mandando messaggi poco sinceri e rendendo vuoti i veri sentimenti, in uno show che rischia di diventare una finzione artefatta.

Non voglio giudicare, ma non riesco a trovare un senso in questo. Se l’obiettivo è solo intrattenere, allora è meglio dirlo chiaramente che si tratta di un’artefazione. Alcuni show sono belli, altri sono solo di cattivo gusto, ha aggiunto, questa situazione non mi rappresenta, non è adatta a chi desidera seguire un percorso sincero. Non mi piace, me ne vado. Sì, me ne vado, ha concluso. Il suo pensiero sarebbe anche influenzato dalla preoccupazione degli altri concorrenti nei confronti dell’influenza che Shaila Gatta ha sul pubblico di casa e del modo in cui potrebbero “tenere a bada” la situazione per non compromettere il televoto.