Esplosione a Napoli, tre cittadini estratti dalle macerie

Un’esplosione ha causato il crollo del solaio di un appartamento a Forcella, coinvolgendo tre persone. I soccorsi dei vigili del fuoco e le indagini in corso.





L’esplosione di una bombola di gas ha provocato il crollo del solaio di un appartamento al numero 8 di vico Pace a Forcella. I residenti sono stati estratti vivi e portati in ospedale per ricevere cure mediche e sottoporsi ad esami.

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per il recupero dei feriti, affidati alle cure del 118. La polizia di Stato presidia il luogo e avvierà un’indagine per stabilire le cause dell’esplosione. Nel frattempo, sono in corso verifiche sullo stabile per valutare eventuali danni di tipo statico che potrebbero richiedere lo sgombero dell’edificio.

Reazioni e richieste di controlli Il consigliere Armando Simeone ha dichiarato che la tragedia era prevedibile e ha sollecitato controlli e tolleranza zero, in particolare per i bassi subaffittati agli immigrati. È stato fatto riferimento anche a segnalazioni inviate in precedenza all’assessore De Iesu.

Monteruscello: esplosione davanti a una pizzeria Nel frattempo, a Monteruscello, si registrano indagini in corso a seguito dell’esplosione di un ordigno davanti a una pizzeria. Le autorità stanno lavorando per comprendere l’accaduto e garantire la sicurezza della zona.

La sicurezza come priorità Le recenti esplosioni mettono in luce la necessità di controlli accurati e misure preventive per garantire la sicurezza pubblica. Le istituzioni sono chiamate a rispondere con soluzioni efficaci per prevenire simili incidenti in futuro.