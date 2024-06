Euro 2024, Svizzera-Italia 2-0: azzurri dominati e esclusi

Un percorso deludente per gli Azzurri che si conclude con una sconfitta per 2-0 contro la Svizzera. Le reti decisive di Freuler e Vargas hanno sancito l’eliminazione della squadra di Spalletti, incapace di contrastare efficacemente gli elvetici.





L’Italia è stata eliminata dall’Euro 2024 dopo essere stata sconfitta per 2-0 dalla Svizzera negli ottavi di finale, giocati a Berlino. Le reti, segnate da Freuler e Vargas, hanno evidenziato le difficoltà degli Azzurri che, per gran parte del match, sono stati in balìa degli avversari. Gli uomini di Spalletti sono stati dominati e, a tratti, anche umiliati dalla squadra elvetica, mostrando poca incisività e determinazione.

Svizzera-Italia 2-0: Cronaca e Highlights

La partita ha visto una Svizzera decisamente più propositiva fin dall’inizio, con l’Italia costretta a difendersi. La prima grande occasione per gli elvetici è arrivata al 24′, quando Embolo si è trovato a tu per tu con Donnarumma, che ha salvato la sua porta con un intervento decisivo. Il vantaggio svizzero è arrivato al 37′ grazie a Freuler, che ha sfruttato un assist di Vargas per battere il portiere italiano con un preciso sinistro.

Gli elvetici hanno sfiorato il raddoppio nel recupero del primo tempo con un tiro di Rieder che ha colpito il palo, deviato ancora una volta da Donnarumma. Il raddoppio è però arrivato all’inizio della ripresa, al 46′, quando Vargas ha segnato con un destro dal limite, sfruttando una difesa italiana poco reattiva.

L’Italia in Difficoltà

Gli Azzurri hanno faticato a creare occasioni pericolose, affidandosi più agli errori avversari che a una propria manovra organizzata. Un esempio è stato l’autogol sfiorato da Schar, il cui colpo di testa ha centrato il palo della propria porta. Anche Scamacca ha colpito un palo al 74′, mancando una ghiotta occasione da distanza ravvicinata. Tuttavia, questi sono stati episodi isolati in una partita dominata dalla Svizzera.

Il Tabellino del Match

Svizzera (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer (92′ Steffen), Freuler, Xhaka, Rieder (71′ Stergiou); Vargas (71′ Zuber), Embolo (77′ Duah), Ndoye (77′ Sierro). Allenatore: Murat Yakin.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian (75′ Cambiaso); Cristante (75′ Pellegrini), Fagioli (86′ Frattesi), Barella (64′ Retegui); Chiesa, Scamacca, El Shaarawy (46′ Zaccagni). Allenatore: Luciano Spalletti.

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Reti: 37′ Freuler, 46′ Vargas

Note: Calci d’angolo 3-6, Ammoniti: Barella, El Shaarawy, Mancini. Recupero: 3′ + 2′.

Un’Italia da Ricostruire

La sconfitta contro la Svizzera segna un punto di riflessione per la Nazionale italiana. Il cammino agli Euro 2024 si conclude con una prestazione che mette in evidenza le necessità di rinnovamento e rafforzamento della squadra, sia dal punto di vista tattico che tecnico. Il lavoro per il CT Spalletti non sarà facile, ma sarà fondamentale per riportare l’Italia ai livelli competitivi che le competono.