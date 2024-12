Fabio Fazio redarguisce una spettatrice a Che tempo che fa: “Non tocca a lei decidere”

Nella serata del 15 dicembre, Gianni Morandi è stato ospite di Fabio Fazio nel programma televisivo “Che tempo che fa”, trasmesso su Rai 3. L’occasione era particolarmente speciale, dato che il celebre cantante aveva appena festeggiato il suo ottantesimo compleanno l’11 dicembre. Il pubblico, composto da fan entusiasti, era pronto a celebrare insieme a lui questo importante traguardo.





Appena entrato in studio, Morandi ha iniziato a cantare uno dei suoi brani più amati, suscitando l’entusiasmo del pubblico presente. Fabio Fazio, noto per il suo stile di conduzione pacato e accogliente, ha poi raggiunto il cantante sul palco per iniziare l’intervista programmata. Tuttavia, una spettatrice particolarmente appassionata ha interrotto il momento, esprimendo ad alta voce il suo desiderio di ascoltare ancora la musica di Morandi. La donna ha gridato dal suo posto: “Canta ancora”, dimostrando chiaramente la sua preferenza per la musica rispetto all’intervista.

Inizialmente, Fabio Fazio non aveva compreso esattamente la richiesta della signora. È stato lo stesso Gianni Morandi a chiarire la situazione al conduttore, spiegando: “Mi ha chiesto di cantare ancora.” Con il suo tipico umorismo, Fazio ha risposto: “No perché io sono anziano e allora non sento bene. Dopo gli chiediamo se canta qualcosa.” Nonostante la spiegazione e la promessa del conduttore, la signora non si è accontentata e ha continuato a sollecitare il cantante affinché riprendesse a cantare.

Fabio Fazio, mantenendo un tono amichevole e scherzoso, ha rimproverato la spettatrice: “Signora non è che decide lei, ora con tutto l’affetto però decide lui.” Anche mentre il conduttore e il cantante si allontanavano per proseguire con l’intervista al tavolo, la voce della donna continuava a farsi sentire in sottofondo. A quel punto, Fazio si è rivolto nuovamente alla fan con una battuta: “Signora ci sentiamo al telefono dopo.” Gianni Morandi, con il suo inconfondibile sorriso, ha suggerito alla sua fan di rivolgersi a Filippa Lagerbäck, co-conduttrice del programma: “Chiedi a Filippa, è lei che decide.”

La serata è proseguita con un’intervista che ha ripercorso la lunga carriera di Gianni Morandi, un artista che ha segnato la storia della musica italiana con la sua voce e le sue canzoni senza tempo. Durante l’intervista, Morandi ha condiviso aneddoti della sua vita personale e professionale, raccontando esperienze che hanno toccato il cuore dei suoi fan. Ha parlato dei suoi inizi nel mondo della musica e delle sfide affrontate nel corso degli anni, sempre con un approccio positivo e ottimista.

La presenza di Gianni Morandi in televisione è sempre un evento atteso dal pubblico italiano. La sua capacità di coinvolgere ed emozionare con la musica non conosce età, e la serata del 15 dicembre ne è stata una chiara dimostrazione. Nonostante l’interruzione della fan, l’atmosfera in studio è rimasta calorosa e festosa, riflettendo l’affetto che il pubblico nutre per questo grande artista.

La puntata si è conclusa con un applauso caloroso da parte del pubblico in studio e dei telespettatori a casa, che hanno potuto godere di una serata all’insegna della musica e dei ricordi. Gianni Morandi, con la sua energia e passione per la musica, continua a essere una figura amata e rispettata nel panorama musicale italiano.