Fabio Fazio sorprende Giorgia con un’inaspettata proposta in diretta a Che tempo che fa, e la cantante reagisce in modo inedito

Durante l’episodio di Che tempo che fa andato in onda domenica 27 ottobre, Fabio Fazio ha espresso a Giorgia un desiderio: collaborare a un programma insieme. La reazione della cantante non si è fatta attendere.

Giorgia è stata l’ospite d’onore della puntata di Che tempo che fa trasmessa domenica 27 ottobre. Durante la sua intervista, la cantante e Fabio Fazio hanno dato vita a un dialogo ricco di ironia e reminiscenze. Il conduttore ha rivelato un’ambiziosa idea: gli piacerebbe condurre un programma in compagnia di Giorgia. Vediamo insieme i momenti salienti di questo incontro.





Giorgia e la proposta di Fabio Fazio

Nel corso della puntata di Che tempo che fa, Fabio Fazio ha lodato Giorgia per la sua performance come conduzione di X Factor, un’esperienza nuova per l’artista. Con entusiasmo, Fazio ha affermato: “A me piacerebbe tantissimo fare un programma insieme, te lo giuro“. In modo spiritoso, Giorgia ha risposto: “L’hai detto eh“, lasciando aperta la possibilità che questa proposta possa trasformarsi in un progetto concreto. Tuttavia, la cantante ha chiarito la sua posizione riguardo al ruolo di giudice in un talent show: “Non sono capace a fare il giudice, vado troppo in empatia, mi dispiace. È proprio un limite mio di carattere”.

Le origini poetiche di Giorgia

Un altro momento interessante della conversazione è stato quando Fabio Fazio ha rivelato un aneddoto inaspettato sulla sua ospite. A soli cinque anni, Giorgia ha già mostrato un’inclinazione per la poesia. Nonostante la sua giovane età, scrisse una poesia su un tema piuttosto serio: “La poesia si intitolava La morte. Infatti, poi se vai a vedere la mia prima canzone è stata E poi, che diceva ottanta volte ‘E poi sarà come morire’. Ero proprio fissata. La poesia diceva ‘Ama la vita perché tanto poi muori‘, per farla breve, era più carina e retorica, ma il senso era questo“. Questo retroscena ha sorpreso e divertito il pubblico.

In un’altra nota divertente, Giorgia ha raccontato un episodio legato a suo figlio riguardo alla sua vittoria al Festival di Sanremo: “Mio figlio mi chiese ‘Ma hai vinto Sanremo giovani o Sanremo vecchi?’ e io gli ho detto ‘Amore mo te meno‘“. Questo scambio ha ulteriormente evidenziato il legame affettivo e sincero che la cantante ha con la propria famiglia.