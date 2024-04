False due dame a Uomini e Donne, Gianni Sperti si smaschera e si prende il pubblico. Siete d’accordo?

Ritorna sulla scena Uomini & Donne, inaugurando un nuovo capitolo intriso di controversie. Il merito? Il pubblico quest’ultimo ha prontamente mostrato consenso per le affermazioni di Gianni Sperti, nell’edizione dell’8 Aprile, puntando il dito contro due partecipanti accusate di accordo premeditato. Ma procediamo con ordine. Si scatena la polemica quando Maria De Filippi annuncia che Federico ha frequentato sia Tiziana che Aurora, nonostante avesse affermato il contrario in precedenza.





In merito a ciò, la presentatrice, piena di sarcasmo, ha tentato di ottenere spiegazioni da Tiziana, amica di Aurora, su come tale condizione sia potuta nascere. Aurora, da canto suo, ha risposto senza mostrarsi disturbata, affermando di preferire tale competizione con persona di sua stima.

“Fingenenti”: Uomini & Donne, Gianni apre gli occhi su due dame

Però, tale versione non ha convinto Gianni Sperti, il quale ha duramente risposto alle due concorrenti. L’opinionista ha difatti accusato le due donne di essere in realtà complici in un piano per creare un finto drama per alzare la propria visibilità.

Molti degli spettatori presenti in studio hanno applaudito all’interazione dello Sperti. Anche il pubblico da casa, attivo sui social, ha espresso la propria posizione, tra cui molti affermavano “Bastano le menzogne” , attaccando la trasparenza delle due. Infine, Maria De Filippi, dopo un intenso dibattito, ha chiesto a entrambe di esplicitare le loro intenzioni nei confronti di Federico.

Dopo un’iniziale esitazione, Tiziana ha scelto di non proseguire la conoscenza con Federico, accusandolo di aver minimizzato la loro cena insieme. Aurora, al contrario, ha cercato di prendere tempo, creando irritazione tra gli altri partecipanti. Tuttavia, quando Gianni, ormai a corto di pazienza, ha espresso il proprio sgomento, Aurora ha deciso di continuare la conoscenza con Federico.

