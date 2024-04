Carlo ha mandato William e Kate in crisi: ‘Molta ansia per questa situazione’, il retroscena

William e Kate: forte tensione in seguito alla terribile malattia del Re Carlo Non è un periodo semplice per la famiglia reale, dovendo fronteggiare non solo il cancro che affligge il loro monarca, ma anche le difficili condizioni di salute di Kate Middleton. Quest’ultima è stata al centro di molte voci sin dal 17 gennaio, giorno in cui venne effettuato un intervento chirurgico addominale. Finalmente, la principessa del Galles ha deciso di parlare.





La consorte del principe William ha fatto chiarezza sulla sua lotta contro il cancro. Potrebbe essere stata costretta a tale apertura a causa del timore di possibili fughe di notizie. Si viene a conoscenza che “nel suo percorso terapeutico ha previsto sei cicli di cure della durata di tre settimane ciascuno, intervallati da controlli ematologici“. Nel frattempo, si torna a discutere del teso rapporto tra i fratelli William e Harry. Adesso emerge un’ulteriore notizia che agita ancor più l’ambiente della Royal Family.

Cosa accadrà se Re Carlo non dovesse farcela? Le preoccupazioni di William e Kate

Sembra che le terapie a cui è sottoposto Re Carlo III d’Inghilterra stiano dando i risultati attesi. Ciononostante, persiste un’aura di mistero sulle sue reali condizioni di salute. E qualcuno non manca di sottolineare che il sovrano possiede 75 anni. Non è dunque necessario ricorrere alle profezie di Nostradamus per cogliere che potrebbe essere imminente un altro cambio di leadership nel Regno Unito, a seguito del passaggio di consegne tra Elisabetta e il figlio avvenuto l’ 8 settembre del 2022.

A causare turbamenti al principe erede al trono William e sua moglie Kate Middleton sarebbe proprio l’idea di una prossima successione. Ne ha parlato la biografa di lady D e ex redattrice di Vanity Fair, Tina Brown. A suo parere, i due coniugi stanno vivendo “una forte apprensione” alla sola idea di dover assumere i ruoli di re e regina. La notizia della malattia di Carlo avrebbe “potuto anticipare significativamente il momento dell’ascesa al trono di William e Catherine Middleton, cosa che, mi è stato riferito, li sta mettendo in grave ansia“.

William, a causa delle assenze di suo padre e di sua moglie, è costretto a partecipare da solo agli incontri ufficiali. Di recente la BBC ha ricevuto critiche per il modo in cui ha trattato la notizia della diagnosi di tumore di Kate, ritenuta da alcuni “eccessiva e poco sensibile”. L’emittente, in seguito alla pubblicazione integrale del video della principessa, ha tuttavia dichiarato di “essere consapevole” del proprio approccio giornalistico e di “non speculare su dettagli non ancora divulgati”.