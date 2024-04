Il Clandestino location dove hanno girato la fiction con Edoardo Leo

Il Clandestino location della fiction di Rai 1

Dove hanno girato Il Clandestino ? La serie “Il Clandestino”, brillantemente interpretata da Edoardo Leo, rappresenta un imperdibile capolavoro noir per gli appassionati del genere. La regia di Rolando Ravello ha saputo catturare l’essenza di un thriller avvincente, arricchendolo con una scenografia che gioca un ruolo cruciale nell’atmosfera e nella narrazione della storia. Ma quali sono le location che fanno da sfondo a questa intrigante serie di Rai 1? Dove è stato girato Il Clandestino ? Ecco le location.





“Il Clandestino”: Location e Ambientazione

La produzione di “Il Clandestino” ha selezionato con cura le sue ambientazioni, optando per una ripresa interamente svolta nel 2023 tra le vivaci strade di Roma e Milano. La scelta di Milano come fulcro della narrazione arriva dopo il trasferimento dell’ispettore, il protagonista della serie, nella metropoli lombarda. Gli autori della serie, Ugo Ripamonti, Renato Sannio, e Michele Pellegrini, hanno sottolineato come la trama investigativa non serva solamente a svelare il mistero centrale, ma anche ad esplorare e rivelare le molteplici e inedite sfaccettature di Milano, una città di contrasti tra la vita degli “ultimi” e quella dei “primi”.

Dove hanno girato “Il Clandestino”: Le Location nella Milano Notturna

Milano, con il suo fascino unico, diventa quasi un personaggio a sé stante all’interno della serie. La metropoli è ritratta attraverso i suoi angoli meno conosciuti, quelli che ospitano storie dimenticate e vite ai margini, ma anche attraverso i luoghi di potere e prestigio, dove i segreti devono rimanere tali. Il personaggio di Travaglia, interpretato da Edoardo Leo, si reinventa e trova il suo posto nel mondo proprio tra queste vie, guadagnandosi il soprannome di “il Clandestino”.

Tra le location scelte per le riprese, spicca il centro storico di Milano, dove le architetture emblematiche della città fanno da sfondo a momenti chiave della narrazione. Il Castello Sforzesco e il Duomo di Milano emergono nelle scene, regalando agli spettatori vedute mozzafiato che arricchiscono l’esperienza visiva della serie.

Questo connubio tra la trama intricata e le splendide location milanesi contribuisce a creare una serie che non solo intrattiene e appassiona ma offre anche un viaggio esplorativo nelle profondità culturali e sociali di Milano. “Il Clandestino” si conferma così non solo come un’opera di intrattenimento di alta qualità ma anche come un omaggio alla città di Milano, con le sue luci e ombre, le sue storie nascoste e la sua indomabile vitalità.