Annuncio in tv di Loredana Lecciso: Dopo 23 anni insieme, Al Bano e io abbiamo deciso così

L’acclamata Loredana Lecciso ha recentemente sorpreso tutti con una notizia importante: ha respinto un’opportunità significativa nel mondo della televisione. Questa decisione coinvolge anche il noto artista Albano Carrisi. Lecciso ha dettagliato le motivazioni dietro la sua scelta durante un’intervista con la conduttrice Monica Setta, nel corso della trasmissione Storie di donne al bivio in onda su Rai2 il 14 aprile.





Pertanto, impossibile vedere presto Loredana Lecciso in televisione accanto ad Albano Carrisi. Il pubblico è invece stato allietato da dettagli interessanti riguardanti la sua vita personale e la sua relazione con l’amatissimo cantante di Cellino San Marco. Le parole attese erano state finalmente rese ufficiali durante la sua apparizione nella trasmissione televisiva Rai.

Loredana Lecciso e la sua inaspettata rinuncia a un programma televisivo per Albano Carrisi: ecco cosa è successo

Il rispetto e l’affetto tra Loredana Lecciso e Albano Carrisi avrebbero potuto condurre

a potenziali cambiamenti nei loro rapporti ma, oltre a respingere un’offerta televisiva, Lecciso ha preso un’altra decisione fondamentale. Carrisi, per sua parte, ha accettato la scelta di Lecciso, risparmiandoci da un evento che sarebbe stato sicuramente rilevante.

Loredana ha rivelato di aver rifiutato la trasmissione L’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria, preferendo concentrarsi sulla famiglia. Lecciso ha raccontato: “Ho detto no per rimanere con Al Bano. Avrebbe potuto essere il momento giusto, ma ho scelto di rimanere vicina a mia figlia Jasmine che sta lavorando al nuovo disco a Milano. A Milano vive anche mio figlio Albano junior e stare in famiglia per me in questa fase è molto importante. Potevamo sposarci, ma essere insieme da oltre 23 anni e sentirci mentalmente legati è la sensazione d’amore più profonda.”

Nonostante la decisione contro il matrimonio, tra di loro c’è ancora molta felicità. “E poi c’è anche un tocco di scaramanzia, perché come adesso, io e Al Bano viviamo in una serenità reciproca. Godiamo delle serate tranquille a casa a Cellino, lui suona e cucina, non abbiamo bisogno di più. L’ anello di fidanzamento ? È un segno d’amore per la vita. Cosa mi manca? Forse tornare in televisione – ha aggiunto a Monica Setta – con un mio piccolo progetto televisivo. Un sogno che spero di realizzare”.