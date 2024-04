“Non c’è speranza per Simona Ventura. La decisione della Rai è ufficiale e inappellabile: niente da fare”

Per Simona Ventura emergono nuovi problemi, seguendo un’inquietante diagnosi di paresi facciale durante l’episodio di Citofonare Rai2 di domenica 7 aprile. Nonostante ciò, ha rassicurato i fan riguardo alla sua condizione durante un’intervista con il Corriere della Sera.





Prima di discutere di questa nuova difficile circostanza, Simona Ventura ha luminosamente affrontato la sua paresi facciale: “Non mi arrendo mai, neanche morta. Non è una questione neurologica, richiede solo tempo e mi sto già prendendo cura di me”. Tuttavia, la delusione più recente riguarda il suo lavoro, con notizie sorprendentemente deludenti in arrivo.

Simona Ventura, ulteriore cattiva notizia: cosa si è determinato

Il primo a rivelare dettagli sulla situazione professionale di Simona Ventura è stato Dagospia. Il giornalista Giuseppe Candela ha suggerito che la conduttrice Rai potrebbe non ritornare al lavoro nei prossimi mesi per un programma molto atteso, lasciando i telespettatori scioccati e increduli.

Dagospia ha anche scoperto che potrebbe non esserci un ritorno del reality show Music Farm con lei come presentatrice: “Ritornerà il reality Music Farm su Rai2 quest’autunno? No, dato che essendo una decisione sensata è stata subito eliminata. Il problema è di tipo economico, un budget eccessivamente alto”. Questo rende meno probabile il ritorno del programma.





Il Music Farm è andato in onda dal 2004 al 2006. Il primo anno fu condotto da Amadeus, con il contributo di Gene Gnocchi, mentre nel 2005 e 2006 Simona Ventura ne fu la presentatrice.