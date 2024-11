Fedez a New York: video lo mostra mentre bacia una ragazza misteriosa in discoteca

Il rapper Fedez è stato visto in un club di New York in compagnia di una ragazza misteriosa. Un video mostra i due scambiarsi un bacio, alimentando curiosità e domande tra i fan.





Un nuovo episodio di gossip si aggiunge alla lunga lista che coinvolge Fedez. Questa volta il noto rapper italiano è stato ripreso in un momento intimo con una ragazza sconosciuta, mentre si trovava in un club di New York per una serata di svago. Un video, diffuso online dal giornalista di gossip Alberto Dandolo, immortala la scena e ha immediatamente scatenato le reazioni dei fan e del pubblico, soprattutto per il tono appassionato con cui i due si scambiano il bacio.

Il video: Fedez in discoteca al Circoloco di New York

Il video, che ha rapidamente fatto il giro dei social media, mostra Fedez all’interno del Circoloco, uno dei locali di musica elettronica più rinomati della Grande Mela. Fedez, giunto a New York con un gruppo di amici per una breve vacanza, è stato sorpreso dalle telecamere di uno smartphone proprio mentre si avvicina a una ragazza con cui, in un attimo di complicità, si scambia un bacio appassionato. La clip, breve ma esplicita, non lascia spazio a fraintendimenti e ha immediatamente fatto discutere, anche alla luce dei frequenti gossip estivi sul cantante.

Il Circoloco, conosciuto per l’atmosfera festosa e l’intrattenimento curato da dj di fama internazionale, è meta abituale di molte celebrità e rappresenta un punto di ritrovo per la nightlife newyorkese. La scelta del rapper di trascorrere la serata in un ambiente così mondano non ha sorpreso i fan, ma il video diffuso da Dandolo, che mostra l’artista in atteggiamenti intimi con una persona sconosciuta, ha inevitabilmente suscitato curiosità e una certa dose di sorpresa.

L’annuncio di Alberto Dandolo e le reazioni online

A far circolare il video è stato proprio Alberto Dandolo, giornalista e noto esperto di gossip, che ha pubblicato il filmato sui suoi canali social con una didascalia inequivocabile: “ESCLUSIVO VIDEO SGOOOOP (2 Novembre. Ora italiana 13.28). FEDEZ AL CIRCOLOCO DI NEW YORK IN DOLCE COMPAGNIA”. Le parole di Dandolo, in maiuscolo per enfatizzare la notizia, hanno attirato subito l’attenzione di molti fan del rapper, ma anche degli ammiratori della moglie di Fedez, Chiara Ferragni.

Tra i commenti degli utenti, infatti, non sono mancati interrogativi e osservazioni ironiche, oltre che richieste di ulteriori dettagli sull’identità della ragazza misteriosa. La vicenda ha così acceso la curiosità del pubblico, che ha cominciato a speculare sull’identità della giovane e sulla natura del legame con il rapper. Tuttavia, né Dandolo né altre fonti vicine a Fedez hanno per ora fornito chiarimenti su chi sia la donna con cui è stato visto.

Identità misteriosa: chi è la ragazza nel video con Fedez?

Attualmente non ci sono informazioni dettagliate sulla ragazza coinvolta nel bacio con Fedez, e restano solo ipotesi. Alcuni sostengono che potrebbe trattarsi di una persona conosciuta casualmente nel club durante la serata, mentre altri ipotizzano che la giovane faccia parte del gruppo di amici con cui l’artista ha viaggiato. Fino ad ora, però, non ci sono stati ulteriori aggiornamenti né da Dandolo né da altre fonti, e resta il mistero sulla vera identità della ragazza.

La vicenda potrebbe avere sviluppi nei prossimi giorni, quando maggiori dettagli o nuove testimonianze potranno chiarire meglio la situazione. Intanto, il video continua a circolare, mantenendo alta l’attenzione dei media e dei social network, che sembrano già pronti a seguire eventuali altri scoop sul soggiorno di Fedez a New York.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Dandolo (@alberto_dandolo)