Funerale Matilde Lorenzi, l’omaggio alla giovane deceduta sulle piste da sci Parenti e amici si riuniscono per commemorare la vita di Matilde Lorenzi, la giovane 19enne deceduta in un incidente sugli sci

Una folla si è radunata davanti alla chiesa di San Lorenzo a Giaveno per dare l’ultimo saluto a Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci italiana scomparsa in un tragico incidente all’età di 19 anni. La chiesa era gremita di persone provenienti da ogni angolo del paese per rendere omaggio alla giovane atleta.





In prima fila c’era la nonna materna di Matilde, visibilmente commossa: “Il Signore ci ha portato via una meraviglia”, ha detto in lacrime. La presenza di amici, semplici cittadini e rappresentanti delle istituzioni ha dimostrato quanto Matilde fosse amata e rispettata nella comunità.

Il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, insieme alla sottosegretaria alla Difesa con delega alla promozione e al coordinamento delle attività sportive militari, Isabella Rauti, erano presenti per onorare la memoria della giovane atleta. Anche il sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito Salvatore Camporeale e il comandante delle truppe alpine Michele Risi hanno partecipato ai funerali.

La mamma, il padre, i fratelli e il fidanzato di Matilde si sono abbracciati davanti alla bara, visibilmente colpiti dal dolore. I funerali sono stati celebrati da monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare di Torino. Si è dichiarato il lutto cittadino nel paese che conta circa 17mila abitanti.

Le parole dei genitori

“Hai voluto arrivare di fretta, il 15 novembre 2004: eri nata velocemente e adesso hai deciso di andartene via di fretta. Voglio solo ringraziarti, perché io e papà abbiamo avuto la fortuna di essere stati scelti da te come genitori”, ha detto la mamma di Matilde Lorenzi, Elena, durante i funerali a Giaveno.

Elena ha continuato: “Eri riservata… ma dentro di te c’era un mondo bellissimo, un mondo che hai condiviso con poche persone. E ora quel mondo è diventato un ricordo bellissimo che ci accompagnerà per sempre”. Le parole toccanti della madre hanno commosso tutti i presenti, evidenziando la profonda perdita che la famiglia e la comunità hanno subito.