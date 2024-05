Furgone con sostanze tossiche si schianta contro veicoli sulla A21 vicino Piacenza: l’autista perde la vita, sette individui avvelenati

Un tragico incidente ha avuto luogo questa mattina sulla A21 a Piacenza, nella corsia sud vicino all’ingresso dell’area di servizio Nure. Un camion, carico di acido paracetico, ha impattato violentemente contro un’automobile, causando la morte immediata del camionista e il ferimento di altre sette persone.





Il conducente del camion è deceduto sul colpo a seguito dell’impatto, mentre i tre passeggeri dell’auto coinvolta hanno subito intossicazioni a causa della probabile esposizione all’acido rilasciato. Sono stati prontamente soccorsi e trasportati all’ospedale di Piacenza. Altri quattro individui, intervenuti per aiutare le vittime a uscire dall’abitacolo danneggiato, sono stati anch’essi trasportati al medesimo ospedale per precauzione.

La gravità dell’incidente ha richiesto l’intervento di numerose squadre di soccorso, inclusi i mezzi del 118, un’eliambulanza, e le squadre dei vigili del fuoco. Nonostante la situazione critica, si ritiene che nessuna delle persone intossicate sia in pericolo di vita al momento.

Le autorità hanno immediatamente chiuso l’area di servizio e la polizia stradale di Cremona è al lavoro per indagare le cause precise dell’incidente e per gestire la viabilità nell’area. Questo incidente sottolinea ancora una volta i pericoli legati al trasporto di materiali pericolosi sulle strade italiane e la necessità di rigorose misure di sicurezza per prevenire simili tragedie in futuro.