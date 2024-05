I look armonizzati delle figlie di Michelle Hunziker in occasione della cresima di Sole

Michelle Hunziker celebra la cresima della figlia Sole al Duomo di Milano con un look pastello





La figlia della conduttrice ha celebrato la cresima all’interno del Duomo di Milano. Per l’occasione, Michelle Hunziker ha scelto look nei toni del pastello, creando un perfetto quadro familiare.

Michelle Hunziker e le figlie

Un luogo di eccezione ha ospitato la cresima di Sole Trussardi, prima figlia del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, conclusosi nel gennaio del 2022. La cerimonia si è svolta nel suggestivo Duomo di Milano e la giornata è stata documentata dalla conduttrice di origine svizzera, che ha condiviso le immagini sui suoi canali social. Mentre si prepara per il debutto alla conduzione del nuovo programma Io canto family, la presentatrice si dedica alla sua famiglia e all’importante evento che ha visto protagonista la figlia Sole.

Michelle Hunziker ha festeggiato l’arrivo della bella stagione con una gamma di colori pastello. La conduttrice, che affianca Gerry Scotti ogni sera nel telegiornale satirico Striscia la notizia, ha indossato un elegante tailleur rosa pastello, composto da pantaloni a gamba dritta e un blazer doppio petto. La scelta dei colori ha donato un tocco di freschezza e stile all’evento.

Per la figlia Sole, di 10 anni, Michelle ha scelto un abito bianco con una gonna ampia e un paio di scarpe Mary Jane traforate. L’ultimogenita Celeste, di 9 anni, ha sfoggiato un vestito molto femminile in seta lilla, caratterizzato da una cintura arricchita da applicazioni floreali e un coprispalle azzurro, tutto nei toni pastello. Anche per Celeste, sono state scelte delle Mary Jane bianche, perfettamente abbinate al look delicato della sorella maggiore.

Aurora Ramazzotti, primogenita di Michelle avuta dal matrimonio con Eros Ramazzotti, ha partecipato alla cerimonia accompagnata dal figlio Cesare, che da un anno arricchisce la vita della famiglia allargata della conduttrice. Aurora ha condiviso momenti di gioia con le sorelle Sole e Celeste, rendendo la giornata ancora più speciale.

La celebrazione al Duomo di Milano ha rappresentato non solo un momento di fede e unione familiare, ma anche un’opportunità per Michelle Hunziker di esprimere il suo stile personale attraverso scelte di moda eleganti e armoniose. Le immagini condivise sui social media hanno catturato la bellezza dell’evento e la felicità della famiglia, regalando ai fan un assaggio della vita privata della conduttrice.

In conclusione, la cresima di Sole Trussardi nel magnifico Duomo di Milano è stata un evento indimenticabile, arricchito da look raffinati e un’atmosfera di gioia condivisa tra familiari e amici. Michelle Hunziker ha dimostrato ancora una volta di saper coniugare perfettamente il ruolo di madre e quello di figura pubblica, celebrando con stile e amore un momento importante nella vita della sua famiglia.