Affari Tuoi, Cristina e Giacomo scelgono 19mila euro: “Costruito casa senza soldi, desidero serenità”

La puntata di Affari Tuoi di domenica 19 maggio ha visto protagonisti Cristina e Giacomo dell’Umbria, che hanno accettato l’offerta di 19 mila euro nonostante i 200 mila euro ancora in gioco. La scelta è stata dettata dalla prudenza e dal desiderio di non tornare a casa a mani vuote.





Cristina, accompagnata dal futuro marito Giacomo, ha deciso di accettare l’offerta del dottore per 19 mila euro, temendo di rischiare troppo e perdere tutto. “Abbiamo fatto tanto senza soldi, ora posso dormire serena,” ha dichiarato Cristina, rivelando che nel loro pacco c’erano solo 75 euro.

La partita di Cristina e Giacomo ad Affari Tuoi

Cristina e Giacomo hanno condiviso la loro storia con Amadeus e il pubblico di Affari Tuoi. “Ci siamo conosciuti grazie al ballo, stiamo insieme da 7 anni. Tutto è cominciato durante una serata, accompagnai delle amiche e lo conobbi perché mi chiese di ballare,” ha raccontato Cristina. La partita è iniziata bene, con l’eliminazione di diversi pacchi blu. “Mi raccomando, scegli altrimenti le chiavi di casa se ne vanno,” ha scherzato Cristina, incitando Giacomo a fare la scelta giusta. Lui ha risposto sorridendo: “Ma è una minaccia.”

Alla prima offerta di 44 mila euro, la coppia ha deciso di rifiutare, confidando nella loro buona sorte. Cristina ha spiegato: “Abbiamo comprato casa, abbiamo fatto tutto da soli, realizzando noi la casa. Abbiamo fatto gli imbianchini, i muratori.” Anche la seconda offerta di 44 mila euro è stata rifiutata.

Quando hanno eliminato i 100 mila euro, il tabellone si è diviso equamente tra rossi e blu, e il dottore ha offerto di nuovo 44 mila euro. Cristina ha deciso di fidarsi di Giacomo: “Voglio fidarmi di Giacomo, è giusto che giochi anche lui. Rifiutiamo, andiamo avanti.” Dopo l’eliminazione dei 75 mila euro, l’offerta è scesa a 35 mila euro, ma anche questa è stata rifiutata. “Giacomo dice rifiuta, non lo riconosco più,” ha commentato Cristina, prima di scoprire il pacco dei 300 mila euro.

L’ultima offerta del dottore, 19 mila euro, è stata finalmente accettata. Cristina ha spiegato la sua decisione: “Non mi sento stabile a casa, è calata tanto l’offerta. Se pesco 200 mila euro, le possibilità di vincere si azzerano. Non mi piace la Regione Fortunata. Abbiamo sempre lavorato, abbiamo sempre fatto tutto da soli con tanti sacrifici e sofferenze. Non sono tanti, ma per me sì. Non risolvono i problemi però ci danno un po’ di leggerezza, anche se per poco. Non voglio andare a casa senza niente. Siamo riusciti a fare tanto senza niente, 19 mila euro mi fanno andare a letto con serenità.”

Dopo aver accettato l’offerta, il gioco è proseguito rapidamente e si è scoperto che nel loro pacco c’erano solo 75 euro, confermando che la decisione di accettare i 19 mila euro è stata saggia. La scelta di Cristina e Giacomo è stata una dimostrazione di prudenza e consapevolezza delle proprie necessità, garantendo loro una maggiore tranquillità per il futuro.