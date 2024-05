Chi è Melissa Monti, la fidanzata di Cristian Totti: attrice, imprenditrice e influencer con oltre 64 mila followers su Instagram

Melissa Monti è la fidanzata di Cristian Totti, figlio primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi. A soli 18 anni, Melissa si è già affermata come attrice e imprenditrice. Originaria di Roma, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo recitando in diverse fiction e ha recentemente lanciato un e-commerce di abbigliamento insieme alla sorella. Su Instagram, Melissa vanta una base di oltre 64 mila followers, dove condivide numerose foto della sua vita personale e professionale.





Chi è Melissa Monti, attrice e fidanzata di Cristian Totti

Melissa Monti ha recentemente compiuto 18 anni, festeggiando con un grande party al quale ha partecipato anche Chanel Totti, sorella di Cristian. Cresciuta nella Capitale, Melissa ha dimostrato fin da giovane un grande talento per la recitazione. Ha ottenuto ruoli in famose fiction italiane come “Il Tredicesimo Apostolo”, “Mi chiamo Maya” e “Solo per amore”. Inoltre, ha avuto un piccolo ruolo nel film premio Oscar “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino. Oltre alla carriera di attrice, Melissa ha lavorato come modella per diversi brand di moda noti, tra cui Armani e Kids. Attualmente, è titolare di un e-commerce di abbigliamento che gestisce con la sorella.

La storia d’amore tra Melissa Monti e Cristian Totti

Melissa Monti e Cristian Totti sono fidanzati da oltre un anno. La loro relazione è molto seguita sui social media, con numerose foto di coppia condivise su Instagram e video su TikTok. Alla festa per i 18 anni di Melissa, Chanel Totti ha elogiato la fidanzata del fratello, definendola “La più bella”. Lo scorso ottobre, Melissa ha pubblicato un post su TikTok dedicato a Cristian, con una dolce didascalia: “Tua per sempre”. Su Instagram, ha condiviso una foto di Cristian con un mazzo di rose rosse, accompagnata dalla frase: “Sai sempre come rendermi felice, ti amo”.

Melissa Monti non è solo una giovane talentuosa nel mondo dello spettacolo, ma anche una promettente imprenditrice. La sua presenza sui social media continua a crescere, grazie alla sua autenticità e al sostegno del fidanzato Cristian. La coppia rappresenta un esempio di come le giovani generazioni possano bilanciare amore, carriera e visibilità pubblica. Con il suo talento e la sua determinazione, Melissa Monti è sicuramente una figura da tenere d’occhio nel panorama italiano.