Gianfranco Vialli è morto, addio al papà di Gianluca: aveva 95 anni

Gianfranco Vialli è morto oggi all’età rispettabile di 95 anni. Era il padre di Gianluca, un ex calciatore di grande talento e una vera leggenda del calcio italiano, noto per aver vestito le maglie di importanti squadre come la Sampdoria, la Juventus e la Nazionale.





Gianfranco ha dedicato gran parte della sua esistenza alla sua famiglia, che include i suoi cinque figli: Nino, Marco, Maffo, Mila e l’ex calciatore Gianluca. Oltre alla sua vita familiare Gianfranco ha anche avuto un ruolo significativo nell’azienda Casitalia, situata a Spinadesco, specializzata nella produzione di prefabbricati, dimostrando così il suo impegno nel settore imprenditoriale.

Cancro al pancreas: da Eriksson a Vialli sono molte le persone, atleti e non, che sono venute a mancare a causa di questa malattia così difficile da affrontare e dolorosa

Gianfranco era originario di Cremona e la sua presenza era ben nota e apprezzata nel centro storico della città. La triste e sconvolgente notizia della sua morte è stata comunicata con molta emozione dalla moglie Maria Teresa, che ha condiviso il grande dolore della perdita con la comunità e tutti coloro che lo conoscevano.