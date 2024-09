Gigio Donnarumma è diventato papà: è nato il primo figlio Leo con Alessia Elefante

L’arrivo di Leo, il primo figlio di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, segna l’inizio di una nuova avventura per la coppia, un evento tanto atteso e celebrato con gioia da tutti.





Il Paris Saint-Germain ha ufficializzato la nascita di Leo, primo frutto dell’amore tra Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, attraverso un tweet sul proprio profilo. Per l’occasione, il portiere non ha potuto partecipare agli allenamenti con la Nazionale italiana, dedicando il suo tempo alla compagna durante questo momento speciale.

L’annuncio del PSG: “La famiglia Donnarumma si è allargata”

Nel messaggio pubblicato su X, il club francese ha sottolineato: “La famiglia Donnarumma si è ampliata. Il club desidera formulare tantissimi auguri a Gigio e alla sua compagna, che ha dato alla luce il piccolo Leo. Entrambi, madre e bambino, stanno bene.” L’annuncio, avvenuto nel pomeriggio del giorno precedente, ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi e non solo.

Nonostante la gioia per la nascita del piccolo Leo, la coppia non ha ancora aggiornato i propri profili sui social; è stato infatti il PSG a condividere questa bella notizia con i fan. Attualmente, i neogenitori si stanno godendo i primi attimi insieme al loro bimbo, immersi nella felicità della loro nuova vita familiare.

La storia d’amore con Alessia Elefante e l’annuncio della gravidanza

La storia d’amore tra Donnarumma e Alessia Elefante, entrambi originari di Castellammare di Stabia, è iniziata nel 2016 e da allora sono diventati inseparabili. Dopo il trasferimento in Francia, dove il portiere milita nel PSG, i due hanno continuato a costruire la loro vita insieme. Lo scorso maggio, la coppia ha condiviso sui social la notizia che stavano aspettando un bambino, postando una foto in cui indossavano con orgoglio la maglietta della Nazionale italiana. “Non vediamo l’ora di incontrarti”, avevano scritto, procrastinando così i messaggi di auguri da amici e colleghi, tra cui spiccavano i nomi di Pio e Amedeo e Kylian Mbappé, oltre a giornalisti sportivi come Riccardo Trevisani e Gianluca di Marzio.

Alessia Elefante, che lavora come interior designer, ha seguito Donnarumma a Parigi, dove risiedono attualmente. Frequenti sono le sue visite agli stadi per assistere alle partite del PSG, e l’ultimo post prima del parto la ritraeva allo stadio, con il pancione ben visibile, simbolo di un amore che cresce. Ora, mentre esplorano le gioie della genitorialità, la coppia vive momenti indimenticabili, condividendo non solo la passione per il calcio ma anche la dolcezza della loro nuova famiglia.

La comunità di fan e sportivi è in festa, unita nel congratularsi con i neogenitori e nel dare un caloroso benvenuto a Leo, l’eroe di cui si parlerà sicuramente a lungo nei tanti racconti di vita del portiere.