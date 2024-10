Giovane donna di 19 anni ferita con un coltello in casa, esce per cercare aiuto e perde la vita

Un omicidio sconvolgente ha gettato nel terrore la tranquilla cittadina di Costa Volpino, in provincia di Bergamo, dove una giovane di 19 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione in via Nazionale 142. La tragica scoperta è avvenuta nella notte, intorno all’1:00, quando l’adolescente è stata brutalmente aggredita da un assalitore ancora sconosciuto.





Sebbene la giovane fosse gravemente ferita, è riuscita a fuggire dalla sua casa in cerca di aiuto, perdendo tuttavia tragicamente le forze poco dopo, decedendo sul posto. I carabinieri sono intervenuti prontamente per avviare un’indagine approfondita, cercando di fare luce su un caso che si profila come un omicidio particolarmente violento.

Omicidio a Costa Volpino: giovane vittima di 19 anni

Le indagini hanno finora scartato l’ipotesi di una rapina andata male e si sono orientate verso un possibile movente familiare. Con il passare del tempo e il proseguire delle ricerche, questa teoria sembra guadagnare sempre più credibilità, anche se non ci sono ancora conferme riguardanti l’identità dell’assassino.

Le forze dell’ordine si stanno dedicando attivamente alla raccolta di testimonianze e alla ricerca di prove, al fine di ricostruire le ultime ore della vita della giovane vittima e rintracciare il responsabile di questo tragico gesto. Costa Volpino è scossa da un evento così drammatico, e la comunità locale attende risposte chiare che possano garantire giustizia alla giovanissima vittima e alla sua famiglia.