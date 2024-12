Gli scienziati sono rimasti sotto shock dopo aver visto i risultati ottenuti collegando una telecamera a un gruppo di orsi polari

Se vi siete mai chiesti come appare il mondo dalla prospettiva di un orso polare, questo incredibile filmato può darvi una buona idea. Gli scienziati hanno dichiarato di essere rimasti “sbalorditi” dopo aver esaminato le 115 ore di video registrati mentre fissavano le telecamere agli animali mentre vagavano per il Canada. Oltre a darci una comprensione più approfondita di cosa significhi muoversi a quattro zampe, le clip hanno anche evidenziato quanto siano intelligenti queste creature.





Il fatto è che questa specie è stata duramente colpita dagli effetti del cambiamento climatico negli ultimi anni e ora è considerata “vulnerabile” dal Polar Bear Specialist Group dell’IUCN. A causa del riscaldamento globale , enormi quantità di ghiaccio marino si stanno sciogliendo , il che rappresenta un problema notevole per gli orsi polari, che usano le lastre ghiacciate come trampolini di lancio per procurarsi il pranzo.

Poiché la principale fonte di cibo di questi animali sono le foche, la mancanza di ghiaccio marino rappresenta un vero e proprio ostacolo alla loro sopravvivenza. Secondo il WWF, gli orsi polari utilizzano il ghiaccio marino anche per “riposare, riprodursi e immagazzinare energia per l’estate e l’autunno, quando il cibo può scarseggiare”. Ora si sta sciogliendo prima in primavera e si sta formando più tardi in autunno nell’areale meridionale degli orsi, ha avvertito l’organizzazione, in luoghi come la baia di Hudson e la baia di James in Canada.

E l’impatto di tutto questo è quantomeno preoccupante.

“Per ogni settimana in meno in cui il ghiaccio nella baia di Hudson si rompe, gli orsi sbarcano con un peso inferiore di circa 10 chili e in condizioni peggiori”, ha affermato il WWF.

A causa dello scioglimento dei ghiacci marini, gli orsi polari sono costretti a trascorrere più tempo sulla terraferma, ma gli animali hanno difficoltà a reperire cibo altamente calorico, da qui la loro drastica perdita di peso.

Quindi, per scoprire in che modo gli orsi polari stavano affrontando questo dilemma tra la vita e la morte, gli scienziati hanno attaccato delle telecamere a 20 di loro mentre vagavano nella baia di Hudson. Il team ha esaminato più di 100 ore di filmati registrati in un periodo di tre anni, che mostrano le creature mentre mangiano, dormono , cacciano e si divertono. Sono stati visti nutrirsi di carcasse di uccelli, masticare bacche ed erba, banchettare con animali marini, giocare a combattere tra loro in acqua e masticare corna di cervo.

Anthony Pagano, biologo della fauna selvatica presso l’US Geological Survey (USGS) e responsabile dello studio, ha già raccontato i risultati a Vox: “Siamo rimasti sbalorditi dalle riprese video.

“Il filmato ha messo in luce l’intelligenza di questi animali, che adottano diverse strategie comportamentali per sopravvivere sulla terraferma, senza avere accesso alle loro prede principali.”

Prima dello studio, gli scienziati presumevano che gli orsi polari potessero affrontare lunghi periodi trascorsi sulla terraferma riposandosi per risparmiare energia o rifocillandosi con altre prede, come piante e uccelli marini. I filmati e gli altri dati raccolti dagli scienziati, come la quantità di energia bruciata e le misurazioni del movimento, suggeriscono che i predatori in realtà hanno fatto entrambe le cose: alcuni si sono diretti alla ricerca di cibo, mentre altri hanno preferito sdraiarsi un po’. Purtroppo, nonostante la divergenza di approcci tra gli orsi polari, nessuno dei due ha avuto successo e tutti i 20 soggetti, tranne uno, hanno perso peso.

La cosa allarmante è che uno di loro ha perso addirittura quasi 36 chili. Gli scienziati hanno anche scoperto che gli orsi polari nuotano più a lungo alla ricerca di cibo, il che è “inaspettato per questo periodo dell’anno”, secondo l’esperto polare dell’Università di Alberta Andrew Derocher. Derocher ha spiegato ulteriormente: “Questi sono probabilmente atti di disperazione. Gli orsi affamati e magri corrono più rischi degli orsi grassi”. In sostanza, mangiare bacche e prede più piccole non è sufficiente per far sopravvivere un orso polare.