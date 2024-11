Grande Fratello 2024: quale sarà la data di messa in onda

Il Grande Fratello 2024 su Canale 5 subirà un cambio di giorno nella programmazione. Nella serata di lunedì 11 novembre, gli appassionati del reality show condotto da Alfonso Signorini dovranno rinunciare all’attesissima puntata settimanale, poiché andrà in onda un episodio di La Talpa, condotto da Diletta Leotta. Questo spostamento, tuttavia, non implica l’annullamento del programma, ma una semplice riorganizzazione del palinsesto televisivo.





Nuove date e motivazioni del cambio di programma

La tradizionale puntata del Grande Fratello 2024 sarà trasmessa martedì 12 novembre invece del consueto lunedì. Sebbene i dettagli ufficiali da parte dei vertici di Canale 5 siano ancora scarsi, si presume che la ragione principale di questo cambiamento sia la messa in onda dell’ultima stagione della serie L’amica geniale su Rai 1, che rappresenta una concorrenza rilevante per il reality show.

Di seguito, i punti chiave relativi alla nuova programmazione del Grande Fratello 2024:

Data di trasmissione: Martedì 12 novembre al posto di lunedì 11.

Martedì 12 novembre al posto di lunedì 11. Motivo del cambiamento: L’ultima stagione de L’amica geniale su Rai 1.

L’ultima stagione de L’amica geniale su Rai 1. Conseguenze: La Talpa ora andrà in onda il lunedì e il Grande Fratello il martedì.

Questo nuovo assetto televisivo non è temporaneo; si prevede che continui nelle settimane successive. Le puntate di La Talpa non saranno trasmesse in diretta, il che consente a Canale 5 di posizionare il Grande Fratello 2024 in una serata meno competitiva.

In attesa di verificare come si evolverà la situazione dopo la conclusione della quarta stagione de L’amica geniale e del format di La Talpa 2024, non resta che seguire l’evoluzione del palinsesto e le decisioni future di Mediaset. Tuttavia, per il momento, è confermato il cambio di giorno del Grande Fratello, che sarà un appuntamento fisso il martedì sera.

Nonostante le modifiche nei palinsesti, la scaletta del programma rimarrà invariata. Pertanto, martedì gli spettatori potranno assistere alle sospirate nomination, un momento cruciale per gli sviluppi della trama del reality show. Gli appassionati possono stare tranquilli: il Grande Fratello 2024 continua a far parte del panorama televisivo italiano, anche se si è spostato per un giorno.