Grande Fratello, accuse e tensioni su Helena Prestes: “È impazzita per Lorenzo” e si divide la Casa

La decisione di Helena Prestes di portare Lorenzo Spolverato con sé nel Tugurio ha scatenato un acceso dibattito tra i concorrenti e il pubblico del Grande Fratello. Dopo una cena carica di tensioni, Helena, Lorenzo, Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti sono stati costretti a trasferirsi nella zona meno confortevole della Casa. Per Lorenzo e Mariavittoria, già reduci da un precedente soggiorno nel Tugurio, la situazione è stata accolta con sconforto, ma la scelta di Helena ha attirato l’attenzione generale.





Pamela Petrarolo, ex volto di Non è la Rai, ha avanzato una tesi precisa sul comportamento di Helena:

“A lei piace ancora Lorenzo, e non la condanno per questo. Il suo è un accanimento, perché non vuole accettare che lui abbia scelto la sua antagonista.”

Pamela ha sottolineato come Helena sembri incapace di accettare la relazione di Lorenzo con Shaila Gatta, accusandola di essere ossessionata da lui. Ha anche suggerito che il comportamento di Helena dimostri che non abbia ancora superato i sentimenti per Lorenzo, evidenti, secondo lei, nei gesti e negli sguardi rivolti al ragazzo.

Le parole di Pamela hanno diviso gli altri inquilini della Casa. Luca Calvani ha cercato di placare la tensione, suggerendo che questa potrebbe essere l’occasione per Lorenzo di mettere un punto definitivo alla vicenda. Secondo l’attore, Spolverato dovrebbe chiarire a Helena che tra loro non c’è futuro e invitarla a rispettare la sua nuova relazione.

Non tutti, però, hanno mostrato la stessa comprensione. Jessica Morlacchi, Yulia Bruschi e Luca Giglioli hanno criticato Helena, accusandola di aver agito solo per provocare Shaila. Yulia, pur avendo un buon rapporto con Helena, non l’ha difesa, alimentando ulteriormente i dubbi sulla sincerità delle intenzioni della modella brasiliana.

Tra i coinquilini, si è discusso se la scelta di Helena sia stata dettata dai sentimenti ancora irrisolti per Lorenzo o se si sia trattato di un’astuta provocazione per destabilizzare Shaila. Quest’ultima ha già mostrato insofferenza verso Helena, accusandola di intromettersi nella sua relazione.

Un altro inquilino, Javier Martinez, ha fatto un parallelo tra la situazione di Helena e Lorenzo e la sua storia passata con Shaila, osservando come il suo approccio sia stato più distaccato rispetto a quello della brasiliana:

“Javier, che con Shaila ha avuto una storia più o meno importante, l’ha accettato. Lorenzo, invece, non ha mai promesso nulla a Helena, ma lei è impazzita per lui.”

I telespettatori si sono divisi su quanto accaduto. Sui social, molti hanno sostenuto la versione di Pamela, accusando Helena di essere ancora troppo coinvolta emotivamente:

“Pamela ha detto solo verità.”

“Anche i sassi hanno notato che Helena non ha digerito il fatto che Lorenzo abbia scelto Shaila.”

“È vero, Helena non è più lucida.”

Altri, però, hanno difeso la modella, accusando gli inquilini della Casa di accanirsi contro di lei. Alcuni utenti sui social ritengono che le critiche siano esagerate e frutto di un atteggiamento ostile già radicato nei confronti di Helena.

Con le dinamiche tra Helena, Lorenzo e Shaila che continuano a infiammare la Casa, le tensioni sono destinate a crescere. La puntata serale del Grande Fratello potrebbe portare ulteriori sviluppi, offrendo a Helena l’opportunità di difendersi o alimentando nuove polemiche.

Resta da vedere se Lorenzo deciderà di affrontare la situazione con Helena, ponendo fine a una storia che, secondo molti, sta condizionando le dinamiche della Casa.