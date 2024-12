Grande Fratello, cambiamenti in vista? Ora parla Pier Silvio

L’amministratore delegato di MediaForEurope ha commentato il futuro del reality show e di altri programmi Mediaset durante la conferenza stampa di fine anno, smentendo voci di chiusura anticipata.Pier Silvio Berlusconi ha preso posizione sul futuro del Grande Fratello durante la conferenza stampa di fine anno tenutasi negli studi Mediaset di Cologno Monzese. L’amministratore delegato di MediaForEurope ha respinto le voci di una possibile chiusura anticipata del reality show, affermando il suo pieno sostegno al format.





Berlusconi: “Grande Fratello è uno dei prodotti più forti al mondo”

Nonostante le recenti speculazioni su una possibile conclusione prematura del programma e persino sulla sostituzione del conduttore Alfonso Signorini con Barbara Palombelli, Berlusconi ha chiarito la sua posizione, esprimendo fiducia nel futuro del reality:“Il Grande Fratello è e rimarrà una macchina televisiva straordinaria. Io penso che Grande Fratello sia uno dei prodotti più forti al mondo anche per il futuro”, ha dichiarato l’ad di MediaForEurope.Queste parole sembrano mettere a tacere le voci di un presunto malcontento dei vertici aziendali nei confronti del programma di Canale 5, che quest’anno ha registrato ascolti non particolarmente brillanti.

La questione del “trash” televisivo

Berlusconi ha anche affrontato la questione del cosiddetto “trash” televisivo, spesso associato al Grande Fratello, smentendo l’esistenza di una linea editoriale “no trash” che gli era stata attribuita negli ultimi mesi:“Mai parlato di no trash. Avete presente l’edizione che ho visto in onda e sono intervenuto? I concorrenti sono arrivati a delle dimostrazioni quasi violente”, ha spiegato l’ad, riferendosi all’edizione del 2023 che richiese il suo intervento per limitare l’eccessiva violenza verbale dei partecipanti.Berlusconi ha poi aggiunto: “Non siamo bacchettoni, mai stato bacchettone. Potremmo essere mai bacchettoni? Io potrei essere mai bacchettone? Ci vuole sempre in livello di guardia abbastanza alto ma un reality è un reality”.Queste dichiarazioni sembrano indicare un approccio più equilibrato alla gestione dei contenuti del reality, riconoscendo la natura del format ma sottolineando l’importanza di mantenere un certo livello di decoro.

Il futuro di Striscia la Notizia

Durante la conferenza stampa, Berlusconi ha anche commentato la situazione di Striscia la Notizia, storico programma satirico di Canale 5 in onda da quasi 40 anni. L’ad ha riconosciuto le attuali difficoltà del programma:“È innegabile che oggi Striscia la Notizia sia in un momento faticoso; del resto, con 37 anni di storia, è anche abbastanza normale, succede”, ha ammesso Berlusconi.Nonostante ciò, l’ad ha espresso fiducia nel creatore del programma, Antonio Ricci, e nel futuro di Striscia:“Io parlo con Antonio, con lui ho un ottimo rapporto e sono fiducioso che troverà la strada per tornare a crescere. Conto di continuare a lavorare con lui e con Striscia”, ha affermato Berlusconi.L’amministratore delegato ha anche accennato alla possibilità di futuri cambiamenti: “Poi in futuro chi lo sa, potrebbe esserci un alternanza di prodotto, non lo escludo, ma a oggi conto sul lavoro che Ricci sta facendo per rialzare ameno di un po’ gli ascolti”.

Prospettive future per Mediaset

Le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza di fine anno offrono uno sguardo sulle strategie future di Mediaset. L’azienda sembra intenzionata a mantenere i suoi programmi di punta, come il Grande Fratello e Striscia la Notizia, pur riconoscendo la necessità di evolversi e adattarsi alle mutevoli esigenze del pubblico televisivo.La difesa del Grande Fratello come “macchina televisiva straordinaria” suggerisce che Mediaset continuerà a investire nel format del reality show, nonostante le recenti difficoltà in termini di ascolti. Allo stesso tempo, l’apertura a possibili cambiamenti per Striscia la Notizia indica una volontà di rinnovamento e adattamento dei programmi storici dell’azienda.In conclusione, la conferenza stampa ha fornito importanti chiarimenti sulle direzioni future di Mediaset, confermando il sostegno ai programmi di punta ma anche la disponibilità a considerare eventuali modifiche per mantenere la competitività nel panorama televisivo italiano. Resta da vedere come queste strategie si tradurranno in termini di programmazione e ascolti nei prossimi mesi.