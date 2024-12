Grande Fratello, chi è stato eliminato ieri sera? Preferiti, concorrenti in nomination dopo lunedì 30 dicembre e data prossima puntata

La puntata di lunedì 30 dicembre del Grande Fratello è stata piena di emozioni e colpi di scena, mantenendo l’attenzione dei telespettatori in vista del nuovo anno. Durante il programma, condotto da Alfonso Signorini, sono stati svelati i nomi dei concorrenti eliminati e di coloro che sono finiti in nomination. Ecco il riassunto completo della serata.





Eliminazioni e Preferiti del Pubblico al Grande Fratello

La puntata di ieri ha visto alcuni momenti di grande suspense. Nella settimana precedente, nessun concorrente era stato eliminato, e tutti avevano festeggiato insieme il Natale. Tra i protagonisti di ieri, Helena e Javier sono stati i più amati dal pubblico e hanno avuto l’opportunità di mandare direttamente al televoto Emanuele Fiori. In un colpo di scena, sono stati anche scelti dei concorrenti per ricevere l’immunità: Mariavittoria e il gruppo Le non è la Rai sono stati salvati, mentre le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi hanno offerto l’immunità a Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi. Dopo di che, sono partite le nomination, portando quattro concorrenti sotto il mirino del televoto.

Chi è Stato Eliminato? Le Monsè e l’Abbandono di Pamela

La serata ha visto l’eliminazione di Le Monsè, che comprendeva Maria Monsé e sua figlia Perla Maria. Una decisione che ha sorpreso i fan del programma. Pamela de Non è la Rai, invece, ha deciso di abbandonare il gioco, esprimendo la sua volontà di lasciare per non creare ulteriori difficoltà ai suoi compagni. “Non devono mollare, devono farlo per me”, ha dichiarato, con le lacrime agli occhi, mentre salutava le sue amiche Jessica e Ilaria.

Concorrenti al Televoto: Chi Rischia l’Eliminazione?

Anche questa puntata è stata ricca di sorprese e colpi di scena, con Shaila e Lorenzo protagonisti di un riavvicinamento che ha catturato l’attenzione del pubblico. Tuttavia, la diretta si è conclusa con la solita serie di nomination. Tra i concorrenti, sono finiti al televoto i seguenti:

Bernardo Cherubini

Helena

Shaila

Stefania

Chi di loro dovrà dire addio alla Casa del Grande Fratello? Solo il televoto deciderà.

Quando Va in Onda il Grande Fratello?

Il reality show, che ha appassionato milioni di telespettatori, potrebbe subire una piccola variazione nei suoi orari. A causa delle festività, il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, Grande Fratello non andrà in onda. Tuttavia, martedì 7 gennaio il programma tornerà in diretta, con la possibilità di un doppio appuntamento settimanale, che potrebbe includere anche il giovedì. I fan dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per la conferma definitiva.

Il Grande Fratello continua a essere uno dei reality più seguiti in Italia, e con le eliminazioni, le nomination e gli emozionanti sviluppi tra i concorrenti, ogni puntata riserva sorprese per il pubblico. Non resta che aspettare la prossima, per scoprire chi lascerà la Casa e chi continuerà a giocarsi il tutto per tutto!