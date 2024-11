Grande Fratello, la fidanzata sospetta di Stefano Tediosi svela tutto: “È tutta una recita, sta prendendo in giro Federica”. Ecco le sue parole

Nella puntata del 12 novembre, Stefano Tediosi ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, attirando immediatamente l’attenzione dei telespettatori. Intanto, la sua presunta ex fidanzata, Erica Migliano, ha rilasciato dichiarazioni sconcertanti sulla loro storia e sul comportamento del ragazzo.





Milano – Stefano Tediosi è entrato ufficialmente nella casa del Grande Fratello nella serata di martedì, suscitando grande curiosità tra i fan del programma e i concorrenti. L’ingresso di Stefano non è stato privo di polemiche, in particolare per il suo passato e la natura della sua relazione con Federica Petagna. Nonostante i due non si definiscano una coppia, Stefano sembra interessato a proseguire una frequentazione, ma su di lui gravano le dichiarazioni di una persona che sostiene di essere stata al suo fianco per anni. Erica Migliano, ex fidanzata di Stefano, ha infatti condiviso pubblicamente dettagli importanti sulla loro relazione.

Le rivelazioni di Erica Migliano su Stefano e la fine della loro relazione

Negli ultimi giorni, molte voci hanno insinuato l’esistenza di una fidanzata per Stefano Tediosi, legata a lui prima della sua partecipazione ai reality. Questa ragazza è Erica Migliano, che, nell’intervista concessa a FanPage, ha raccontato in modo approfondito della loro relazione e di come sarebbe giunta al termine. Erica ha descritto un rapporto durato tre anni, incrinato definitivamente quando Stefano ha scelto di partecipare a Temptation Island come tentatore. Questo passo, secondo Erica, segnò la fine del loro legame.

“La questione del compleanno è successa lo scorso giugno,” ha spiegato Erica, riferendosi a un episodio che considera uno spartiacque. “Poche settimane dopo, tornai a casa e lo trovai strano. Prima di confidarmi la sua preoccupazione, decise di prendere il telefono e di filmare il momento in cui mi avrebbe confessato che sarebbe partito per andare a fare il tentatore. Pensava sarebbe stato divertente. Io, invece, scoppiai in un pianto isterico che riassumeva i tre anni di inferno vissuti fino a quel momento.” Erica si è sentita tradita, raccontando come Stefano, secondo lei, avrebbe dato priorità ai suoi interessi professionali piuttosto che alla loro relazione. “Mi rispose che ci sarebbe andato solo per guadagnare e che io sarei dovuta rimanere a casa ad aspettarlo. Ripeteva che mi amava e che con quel denaro avremmo fatto un viaggio”.

Il confronto tra Stefano e Erica prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello

Prima che Stefano entrasse nella casa del Grande Fratello, Erica ha raccontato di un incontro particolare avvenuto nel negozio dove lavora. Stefano si sarebbe presentato chiedendo spiegazioni su alcune informazioni private che sarebbero giunte a Deianira Marzano, nota influencer, riguardo la loro storia. “È entrato nel negozio per il quale lavoro e, con aria tranquilla, mi ha chiesto di dirgli chi avesse passato a Deianira Marzano le informazioni uscite a proposito della nostra storia. Quando gli ho risposto che non ero stata io e di tenermi fuori da questa storia, ha cambiato argomento ed è passato a chiedermi di me: voleva sapere come stavo e se lo avevo guardato a Temptation Island,” ha affermato Erica. In quel momento, secondo il racconto di Erica, Stefano avrebbe cercato di minimizzare il suo coinvolgimento nel programma, dicendo che tutto faceva parte di un copione.

Questa conversazione lasciò Erica perplessa e dubbiosa sulle reali intenzioni di Stefano, proprio perché, pochi giorni dopo questo incontro, il ragazzo è entrato nel Grande Fratello. La ragazza, inoltre, ha insinuato che Stefano potrebbe non essere del tutto sincero nei confronti di Federica Petagna, con cui ha instaurato una vicinanza particolare all’interno della casa.

Erica avverte Federica: “Stefano sta giocando con lei”

Tra le dichiarazioni rilasciate da Erica, emerge anche la preoccupazione che Stefano stia in qualche modo illudendo Federica Petagna. Erica ha detto di essere convinta che Stefano stia utilizzando il fascino e la giovane età della ragazza per guadagnare attenzione all’interno del reality. “Credo sia riuscito a intortarla contando sul fatto che ha 20 anni. Le avrà fatto provare emozioni nuove, magari avranno fatto del gran sesso e lui le avrà fatto credere che si sarebbero costruiti il loro impero se lei non fosse tornata con Alfonso D’Apice. Me ne accorgo da come la guarda,” ha sostenuto Erica, facendo trasparire un mix di delusione e di preoccupazione per Federica, che, a suo parere, potrebbe non essere consapevole delle vere intenzioni di Stefano.

Minacce e pressioni: Erica racconta di essere stata intimidita

Erica ha inoltre denunciato di aver subito pressioni e minacce da persone vicine a Stefano per farle interrompere ogni dichiarazione pubblica sulla loro relazione. “Ho ricevuto una chiamata da parte dell’amico che abbiamo in comune che mi ha detto di fermarmi perché altrimenti mi avrebbe denunciata,” ha spiegato Erica, facendo riferimento a un amico comune che avrebbe tentato di convincerla a non parlare più della questione. Inoltre, Erica ha raccontato di aver avuto un incontro spiacevole con la madre di Stefano in una pizzeria. “Mi ha chiesto se fossi in cerca di visibilità e quando le ho detto che ero sorpresa di sentire certe cose da lei proprio che era sempre stata dalla mia parte, mi ha risposto che Stefano è pur sempre suo figlio e che se non fossi rimasta in silenzio sarebbe andata a parlare con i miei genitori.”