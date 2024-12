Grande Fratello, Lorenzo Spolverato fa scalpore: una frase scatena il dibattito sulla sua vita privata

Il modello Lorenzo Spolverato, concorrente del Grande Fratello, è tornato al centro delle attenzioni mediatiche dopo una frase pronunciata nel corso di una conversazione in giardino con Maxime Mbanda, uno degli ultimi arrivati nella Casa. Il commento, apparentemente innocuo, ha riacceso speculazioni sul passato sentimentale di Lorenzo e acceso un vivace dibattito sui social.





Durante la chiacchierata, Maxime ha raccontato il motivo per cui ha chiamato sua figlia Celeste, spiegando: “Sai perché mia figlia si chiama Celeste? Per la canzone Blu Celeste”. La risposta di Lorenzo ha spiazzato tutti: “Ah, vabbè, a me l’han dedicata, il mio ex mi aveva dedicato sta canzone!”.

Il riferimento a un presunto ex partner ha immediatamente catturato l’attenzione sia dei coinquilini che del pubblico a casa. Mentre Maxime è rimasto in silenzio, Lorenzo ha abbozzato un sorriso appena percettibile, ma il video del momento ha fatto rapidamente il giro dei social, scatenando una valanga di commenti e ipotesi.

Tra i fan del programma, molti si sono chiesti se la frase di Lorenzo fosse un semplice lapsus o una confessione involontaria. Alcuni utenti hanno commentato: “Ha davvero detto ‘il mio ex’? Non ci credo”, mentre altri si sono domandati: “Lapsus o rivelazione? Non ci resta che attendere per capire”.

La questione è ancora più rilevante se si considera il contesto delle ultime settimane, durante le quali Lorenzo è stato oggetto di insinuazioni e malelingue riguardanti la sua vita sentimentale. La relazione con Shaila Gatta, sua compagna attuale, è stata al centro di polemiche dopo l’intervento della madre di lei, che aveva espresso forti dubbi sulla sincerità del loro rapporto e fatto riferimenti a presunte ombre sul passato del modello.

In risposta a queste accuse, Lorenzo aveva dichiarato: “Io amo Shaila e farò di tutto per farle cambiare idea”. Anche il padre di Lorenzo era entrato nella Casa per difendere il figlio, affermando: “Non giudicate le persone senza conoscerle”. Tuttavia, la frase sul “mio ex” sembra destinata a riaccendere il dibattito.

Durante una puntata del reality, il conduttore Alfonso Signorini aveva affrontato il tema in modo diretto, chiedendo a Lorenzo: “Ma perché continua a emergere questa voce secondo cui tu potresti essere gay?”. Lorenzo aveva risposto con fermezza: “Non lo so, a me piacciono le donne. Lo direi se fosse vero”. Tuttavia, le sue parole non avevano del tutto convinto una parte del pubblico.

L’episodio del “lapsus” potrebbe ora cambiare le carte in tavola, alimentando nuove speculazioni e discussioni sia all’interno che all’esterno della Casa. Gli spettatori del programma si dividono tra chi ritiene che la frase sia stata pronunciata senza alcuna intenzione particolare e chi invece crede che possa nascondere una verità non ancora rivelata.

Nel frattempo, sui social, l’hashtag #LorenzoSpolverato è diventato rapidamente virale, con meme e discussioni che spaziano dall’ironia alla curiosità. Un utente ha scritto: “Forse Lorenzo voleva solo scherzare, ma questa storia ci terrà incollati allo schermo per giorni”, mentre un altro ha osservato: “Se fosse vero, perché non dirlo apertamente? Siamo nel 2024, non ci sarebbe nulla di strano”.