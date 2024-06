Greta Rossetti sfida i troll: “Individui malvagi. Rimani a casa e rosica”

La protagonista del Grande Fratello Greta Rossetti, attualmente a Capri per l’evento Vip Champion, ha espresso la sua frustrazione sui social riguardo all’atteggiamento negativo di alcuni utenti nei confronti del suo profilo e di una fan page a lei dedicata.





Greta Rossetti, visibilmente infastidita, ha dichiarato: “Mentre io mi trovo qui a Capri, godendomi un posto fantastico, voi state a casa a rosicare. Prima avete provato a segnalare il mio profilo su Instagram per farlo bloccare, ma mi dispiace, me lo hanno ridato. Ora vi state accanendo su una ragazza che gestisce una pagina dedicata a me. Siete persone cattive e invidiose”.

La giovane ha invitato i suoi detrattori a segnalare il profilo della ragazza gestore della fan page, definendola “carinissima” e sottolineando la sua passione nel condividere gli outfit di Greta. Ha poi lanciato una frecciatina, affermando: “Anche se riuscirete a far cancellare il profilo, io comunque esisto e sarò sempre il vostro incubo. Credo nella legge del karma e voi raccoglierete ciò che avete seminato”.

Conclusivamente, Greta ha espresso la sua delusione nel vedere persone prendersela con ragazze che non c’entrano nulla, definendole “molto tristi”.

La giovane influencer ha dimostrato fermezza e determinazione nel fronteggiare le critiche e gli attacchi online, evidenziando la sua fiducia nella legge del ritorno delle azioni e lasciando intendere che non sarà certo fermata da comportamenti negativi.