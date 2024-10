Guardiola mantiene la promessa fatta a Baggio in televisione: il pranzo a Brescia tra brindisi e storie

Soltanto pochi giorni fa, Pep Guardiola si trovava nello studio di Fabio Fazio a rievocare momenti significativi, dal primo incontro con Carlo Mazzone fino al forte legame che continua a esistere con Roberto Baggio, suo caro amico dai tempi del Brescia. Ha avuto luogo una reunion telematica che ha entusiasmato un gran numero di spettatori; tuttavia, l’allenatore spagnolo ha deciso di mantenere la parola data davanti alle telecamere al suo ex compagno di squadra.





Pertanto, prima di ritornare ai consueti impegni con il Manchester City, Guardiola ha fatto visita alla sua vecchia città per riabbracciare il suo amico e alcuni altri giocatori incontrati lungo il suo cammino. Guardiola ha finalmente potuto rivedere Baggio di persona, concedendosi una cena in memoria dei tempi passati, quando era ancora un calciatore con un futuro da scrivere.

L’incontro tra Baggio e Guardiola

Non sorprende che le fotografie della cena tra i due, pubblicate su Instagram, siano diventate immediatamente virali. Era passato un considerevole lasso di tempo dall’ultima visita dello spagnolo in Italia, e questa occasione gli ha permesso di dedicarsi qualche giorno per ripercorrere il suo passato e incontrare le persone che hanno reso unica la sua esperienza a Brescia. Naturalmente, non poteva mancare un brindisi in onore di Mazzone, durante una cena circondata da amici quali Luca Toni e Andrea Caracciolo, entrambi presenti allo stesso tavolo, per rendere la serata vivace con aneddoti e racconti delle loro carriere. “Spero di vederlo per trascorrere qualche ora insieme. È un modo per chiedergli come sta,” aveva dichiarato Pep, realizzando subito il suo intento.

Guardiola ha mantenuto fede alla sua promessa, e chi può dire se abbiano anche discusso della possibilità di allenare insieme in Serie A, come accennato scherzosamente nel salotto televisivo di “Che tempo che fa”. In ogni caso, è stata un’opportunità favorevole per ritrovarsi dopo anni e trascorrere del tempo insieme. “Grazie amici miei, è stato bello rivedervi,” è il messaggio che Baggio ha voluto condividere sui social, corredato da alcune fotografie della serata e da un caloroso abbraccio al suo amico spagnolo, che continua a portare nel cuore.