Guillermo Mariotto rientra a Ballando con le stelle, Milly Carlucci: “È un avvertimento”

La semifinale di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 14 dicembre, ha visto un inizio inaspettato. Tutti i giudici erano presenti, tranne Guillermo Mariotto, la cui assenza ha subito attirato l’attenzione del pubblico sia in studio che da casa. La sua sedia vuota ha generato curiosità e speculazioni, ma come anticipato in precedenza, il giudice è tornato in scena durante la serata, portando con sé un mazzo di fiori e chiedendo scusa per la sua assenza.





La puntata è stata introdotta da Milly Carlucci, che ha sottolineato l’importanza dello stilista nel programma, definendolo una figura emblematica da quasi vent’anni. Tuttavia, non sono state fornite spiegazioni immediate sulla sua assenza, lasciando il pubblico in sospeso. Durante questa prima parte dello show, la mancanza di Mariotto è stata evidente, con la sua postazione rimasta vuota e senza alcun accenno alla sua presenza.

Nel corso della trasmissione, Milly Carlucci ha coinvolto l’ospite speciale della serata, Bruno Vespa, il quale ha commentato: “Ballando con le stelle senza Mariotto non è la stessa cosa”. Nonostante ciò, la conduttrice ha deciso di mantenere alta la suspense, proseguendo con il programma senza fornire ulteriori dettagli. Per quasi due ore di trasmissione, non c’è stato alcun segnale di Guillermo Mariotto, aumentando l’attesa tra gli spettatori.

L’arrivo del giudice è avvenuto subito dopo il segmento dedicato ai ballerini per una notte, tra cui Leonardo Pieraccioni, Francesca Chillemi e Alessandro Siani. Mariotto è entrato in scena con un mazzo di fiori e ha affrontato direttamente la situazione, dichiarando il suo rammarico per quanto accaduto. Prima del suo intervento, Milly Carlucci ha spiegato i retroscena dell’episodio, chiarendo che l’assenza del giudice aveva generato numerose discussioni e ipotesi.

“C’è un episodio che è successo che pesa su di noi. C’è stato un gran polverone e un gran parlare. Tante ipotesi e ognuno ha detto la sua. Diciamo che qualunque fosse la giustificazione di questa sua scelta non è un atto trascurabile, è un atto grave perché questo è uno studio televisivo della Rai e per un ghiribizzo senza avvertire nessuno non è normale lasciare il programma.” Queste le parole della conduttrice, che ha poi aggiunto: “Abbiamo parlato con Guillermo e con la Rai e alla fine di tutti questi nostri discorsi, ne abbiamo parlato e abbiamo valutato con Guillermo in primis e quello che noi abbiamo capito è che Guillermo ci ha detto di essere in un suo momento di difficoltà emotiva. Questo non giustifica quello che è successo però ci fa capire perché è successo.”

La conduttrice ha inoltre sottolineato l’importanza di Mariotto all’interno del programma: “Guillermo è con noi da 19 anni, è una parte del nostro corpo. Non si può sentire male se questo corpo ha una ferita e non dici niente. Guillermo è parte del nostro cuore.” Alla fine, la decisione presa è stata quella di assegnare un “cartellino giallo” al giudice: “Un riconoscimento di un’azione sbagliata, ma non è la fine. Non è un’espulsione. Non è un rosso.”

Quando gli è stato dato il microfono, Guillermo Mariotto ha espresso tutto il suo rammarico e si è scusato pubblicamente: “Faccio mea culpa. Ho dovuto assentarmi per mio dispiacere. Mi sono sentito male per tutto lo stress. Mi tocca scusarmi in tutti i modi possibili che esistono perché io ho mancato di rispetto a voi, a Milly in primis, al pubblico mio adorato. Tutti. Mi dispiace.”

Dopo aver pronunciato queste parole, il giudice ha abbracciato calorosamente Milly Carlucci, che ha accettato le sue scuse con queste parole: “Accetto i tuoi fiori, succede, però adesso ci mettiamo lì e siamo molto seri.” L’atmosfera si è poi distesa e lo show è proseguito normalmente.

L’episodio ha messo in luce non solo l’importanza dei legami umani all’interno del programma, ma anche come situazioni personali possano influire sulla professionalità. La trasparenza con cui Mariotto ha affrontato la questione e le parole di supporto della conduttrice hanno mostrato una forte coesione tra i membri del cast.