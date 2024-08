Harry e Meghan cambiano il cognome dei loro figli Archie e Lilibet: scopriamo i nuovi nomi

Harry e Meghan Markle hanno scelto di modificare il cognome dei loro figli, Archie e Lilibet, suscitando interesse e speculazioni sul possibile riavvicinamento alla Famiglia Reale britannica.





I Duchi di Sussex

I Duchi di Sussex, Harry e Meghan, sono sempre più determinati a costruire la loro vita oltre l’ombra della Famiglia Reale. Negli ultimi tempi, la coppia ha fatto notizia per il loro ritorno temporaneo a Londra, in occasione della visita a Carlo III, attualmente malato. Questa visita ha riacceso le speculazioni su un possibile riavvicinamento ai membri della famiglia reale. Intanto, Harry e Meghan hanno lanciato un nuovo sito web ufficiale, sussex.com, dove utilizzano ancora il loro titolo nobiliare, sollevando interrogativi sulle conseguenze di queste scelte.

Recentemente, la coppia ha deciso di apportare una modifica significativa nella vita dei loro due figli, Archie e Lilibet. Da ora in poi, i bambini non porteranno più il cognome con cui erano stati registrati alla nascita.

Qual è il cognome dei figli di Harry e Meghan

Secondo quanto riportato dal Telegraph, la nuova decisione di Harry e Meghan consiste nell’adozione di “Sussex” come cognome per i loro figli. Questa modifica rappresenta un cambiamento rispetto al cognome precedente, Mountbatten-Windsor, utilizzato in onore della storica unione tra Filippo di Edimburgo e Elisabetta II. L’idea di utilizzare il titolo nobiliare dei Duchi di Sussex e, contemporaneamente, fare riferimento implicitamente alla loro discendenza reale, pare rientrare all’interno di una strategia comunicativa più ampia e studiata.

Molti esperti di questioni legate alla Corona inglese sono dell’uso che l’intento di Harry e Meghan, attraverso questa operazione, possa essere interpretato come un tentativo di ricucire i rapporti con Buckingham Palace. Con il loro tasso di popolarità in calo, questa manovra potrebbe segnare l’inizio di un dialogo tra i Sussex e la Famiglia Reale, contribuendo a rafforzare la loro immagine pubblica.

I Duchi di Sussex con Archie

È interessante notare che, nonostante i Duchi di Sussex non abbiano più un legame ufficiale con la Famiglia Reale, continuano a utilizzare simboli e titoli nobiliari che li legano al passato. La scelta di registrare i loro figli con il cognome Sussex non implica semplicemente un cambiamento formale; sottolinea anche un nuovo percorso identitario per la famiglia.

Nonostante i Duchi di Sussex mantenano i loro titoli nobiliari, i loro figli non sono stati mai trattati come Altezze Reali, una posizione che Harry ha perso negli scorsi anni. Pertanto, Archie e Lilibet sono stati registrati come Mountbatten-Windsor alla loro nascita. Tuttavia, il nuovo cognome segna un passo verso una maggiore separazione dalla Monarchia, lasciando aperte le domande su quali possano essere le future implicazioni legate a questo cambiamento.

Harry al funerale di Elisabetta II

La questione del cognome per Archie e Lilibet apre a dubbi sull’equilibrio tra la vita privata dei Duchi e le aspettative della Famiglia Reale. Con questo cambiamento, rimane da vedere quali ripercussioni avrà nella loro relazione con Buckingham Palace. La strada che Harry e Meghan stanno tracciando sembra voler mantenere viva la memoria della loro appartenenza alla monarchia, pur volendo affermare, allo stesso tempo, un’identità personale e indipendente.

Concludendo, il futuro dei Duchi di Sussex e delle loro scelte, incluse quelle relative ai nomi dei figli, continua a essere oggetto di grande attenzione da parte dei media e del pubblico. Sarà interessante osservare come evolverà questa situazione nei prossimi mesi e se si concretizzeranno nuovi sviluppi nel loro percorso, sia a livello familiare che pubblico.