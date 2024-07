Hawk Tuah Girl è in preda al delirio sociale: “Mi hanno proposto 600 euro per sputare in un barattolo”.

Haliey Welch, conosciuta come Hawk Tuah Girl, è diventata in breve tempo una delle persone più famose al mondo, grazie a un video virale in cui imita uno sputo su un pene. La sua popolarità ha generato un vero e proprio fenomeno social, con tanto di merchandising sold out e richieste bizzarre da parte dei fan.





La giovane donna ha rivelato di aver ricevuto un’offerta di 600 dollari da parte di un fan desideroso di possedere la sua saliva in un barattolo. Questa richiesta, definita dalla stessa Haliey come “disgustosa”, evidenzia l’ossessione morbosa che alcuni seguaci hanno sviluppato nei suoi confronti. Nonostante la natura controversa del suo successo, la Hawk Tuah Girl ha saputo trarre profitto dalla sua popolarità, grazie alla collaborazione con una società che produce merchandising a suo nome.

Il successo del merchandising e l’assenza di guadagni dal video virale

Il marchio di Haliey Welch ha già venduto più di 2.000 cappelli con la scritta “Hawk Tuah ’24”, generando un fatturato di almeno 65.000 dollari. Tuttavia, la ragazza non ha ricevuto un centesimo dal primo video virale che l’ha resa famosa, poiché nessuno le chiedeva il permesso di utilizzare la sua immagine.Jason Poteete, proprietario della società che produce il merchandising, ha sottolineato come il successo di Haliey sia decisamente fuori dalla norma per la loro attività, definita come un “piccolo negozio a conduzione familiare”. Nonostante l’enorme popolarità della Hawk Tuah Girl, la sua storia evidenzia le potenziali insidie e i rischi legati alla fama improvvisa sui social media.

L’importanza della consapevolezza e della tutela dei diritti d’immagine

Il caso di Haliey Welch solleva interrogativi sulla natura del successo online e sulla responsabilità delle piattaforme social nel gestire contenuti virali. È fondamentale che le persone, soprattutto i giovani, siano consapevoli delle implicazioni e dei rischi legati alla condivisione di contenuti online, anche se apparentemente innocui o divertenti.Inoltre, la vicenda mette in luce l’importanza di tutelare i diritti d’immagine degli individui, anche quando diventano involontariamente famosi. È necessario che le leggi e le normative si adeguino ai rapidi cambiamenti tecnologici e sociali, garantendo una maggiore protezione per le persone che si trovano al centro di fenomeni virali.La storia della Hawk Tuah Girl rappresenta un monito per tutti coloro che navigano nel vasto e imprevedibile mondo dei social media. Il successo può arrivare inaspettatamente, ma con esso possono anche manifestarsi richieste bizzarre, ossessioni morbose e sfruttamento commerciale non autorizzato. È fondamentale che le persone, soprattutto i giovani, siano educati a utilizzare in modo consapevole e responsabile le piattaforme digitali, tutelando la propria privacy e i propri diritti.