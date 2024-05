L’attrice iconica, Ornella Muti, riflette sui suoi rapporti con i suoi ex mariti: Alessio Orano, Fabrice Kerhervé e Federico Facchinetti. Racconta di una relazione duratura e affettuosa con Federico, nonostante la fine del matrimonio. “Abbiamo un legame evidente. Il nostro matrimonio è durato a lungo, ma poi per una serie di ragioni è finito. Sono grata per i figli che abbiamo. È affascinante, sempre pronto ad aiutarmi e coccolarmi quando sono a Roma. Ci siamo sforzati di mantenere una buona relazione, e ce l’abbiamo fatta”.





I dettagli sui precedenti mariti di Ornella Muti

All’eta di 19 anni, Ornella Muti inizia una relazione con il famoso produttore di film José Luis Bermúdez de Castro Acaso, gia sposato a quel tempo. La nascita della loro primogenita Naike è rimasta un segreto per molto tempo. Il primo amore importante di Muti è con Alessio Orano, un attore con cui si sposa nel 1975. Il loro matrimonio finisce nel 1981, e sette anni dopo, Ornella si sposa di nuovo.

Ornella Muti ritrova l’amore sette anni após il suo primo divorzio quando sposa Federico Facchinetti. Da questa unione nascono due figli, Carolina e Andrea. Nonostante il divorzio nel 1996, Federico ha un posto speciale nel cuore di Ornella per essere stato un padre modello non solo per i suoi figli naturali, ma anche per Naike, la primogenita di Ornella.

Dopo il suo secondo matrimonio, Ornella Muti ha avuto vari amori, tra i quali il famigerato cantante Adriano Celentano e il chirurgo estetico Stefano Piccolo, un uomo più giovane di lei. La sua ultima significativa relazione è con Fabrice Kerhervé, un imprenditore di origine francese. La loro relazione termina nel 2020, ma potrebbe non essere totalmente finita nei sentimenti di Ornella Muti.

Sulle informazioni di Federico Fachinetti vi sono limitate informazioni. Si sa che il suo matrimonio con Ornella Muti è durato dal 1988 al 1996 e da questa unione sono nati due figli: Carolina e Andrea.

Federico Fachinetti, secondo marito della Muti, è conosciuto anche per uno scandalo legale in cui è stato coinvolto nel 1994. È stato accusato di bancarotta fraudolenta e associazione a delinquere. Questa controversia ha coinvoltomilionari di lire e ha messo a dura prova la sua famiglia. Ornella Muti, da persona famosa, ha vissuto questo periodo con difficoltà, soprattutto per la presenza dei loro giovani figli, Carolina Facchinetti e Andrea Facchinetti, e della primogenita di Ornella, Naike Rivelli.