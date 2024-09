I legami familiari di Totò Schillaci: l’amore per la moglie Barbara Lombardo e i suoi tre figli, Mattia, Jessica e Nicole

Totò Schillaci, scomparso il 18 settembre all’età di 59 anni, ha vissuto due matrimoni durante la sua esistenza. La prima unione è stata con Rita Bonaccorso, dal quale sono nati i suoi figli Mattia e Jessica. Dalla sua breve relazione con una donna di nome Prisca, ha avuto la terza figlia, Nicole. Nel 2012 ha poi sposato Barbara Romano, che gli è rimasta accanto, offrendogli supporto indiscusso anche nei momenti difficili della malattia.





Un matrimonio giovanile e la nascita di due figli

Nel 1987, quando era poco più che ventenne, Totò ha promesso amore eterno a Rita Bonaccorso, ex parrucchiera. Questa unione, iniziata in giovane età, è durata fino al 1995, anno in cui hanno annunciato il divorzio, dovuto principalmente a gelosie e tradimenti da parte dell’ex calciatore. Rita ha rivelato in un programma televisivo che “Lui mi tradiva e mi dava per scontata, pensava che io non lo avrei mai tradito”. Durante il matrimonio, Totò e Rita hanno dato vita a due splendidi figli: Mattia e Jessica. Oggi, Mattia vive in Portogallo e frequenta un corso di odontoiatria, mentre Jessica ha intrapreso la carriera di infermiera.

L’arrivo della terza figlia, Nicole

La famiglia di Schillaci si è ampliata con l’arrivo di Nicole, figlia della breve relazione con Prisca, una donna di cui si sa poco. Nicole è la figlia più giovane dell’ex calciatore, che ha sempre cercato di circondarla di affetto e attenzione, senza mai trascurare il suo ruolo di padre.

Il profondo amore per Barbara Romano

Barbara Romano è entrata nella vita di Totò Schillaci nel 2002. Professionista nel campo dell’odontotecnica, con un passato da modella, il loro legame non è sbocciato immediatamente. Dopo anni di amicizia, hanno deciso di unirsi in matrimonio. Nel 2012 hanno celebrato il loro amore in provincia di Palermo, la loro terra natale. Da quel momento, non si sono mai separati; Barbara è stata un’assoluta valvola di supporto per l’ex calciatore, specialmente durante i periodi di difficoltà legati alla salute. “È stata la mia medico personale, sempre presente nei momenti bui. Quando ero depresso e non volevo uscire, mi ha incoraggiato a riprendere in mano la mia vita. Ho avuto dolori, ma lei c’era sempre, era una guerriera,” ha condiviso lui in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Anche se insieme non hanno avuto figli, Barbara era già madre di un ragazzo nato da una relazione precedente, rendendo così la loro unione ancora più ricca e complessa.

Nel complesso, la vita di Totò è stata segnata da legami familiari intensi, da sfide personali e da un amore che ha saputo resistere nel tempo, rappresentando un pilastro per lui nei momenti più difficili.