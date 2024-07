Il figlio di Amadeus debutta come portiere dell’Udinese: le parole dell’ex dt Marino

L’ex direttore tecnico Pierpaolo Marino ha elogiato il figlio di Amadeus, che ha appena fatto il suo debutto come portiere dell’Udinese, paragonandolo al leggendario portiere Tacconi.





Il giovane portiere ha dimostrato grande talento e determinazione durante la sua prima partita con la squadra, guadagnandosi i complimenti da parte dell’ex dt Marino, che ha sottolineato le somiglianze con l’illustre portiere Tacconi.

Marino ha evidenziato come il figlio di Amadeus abbia dimostrato sicurezza e abilità in campo, mostrando un grande potenziale per il futuro della squadra. Il debutto del giovane portiere ha attirato l’attenzione dei fan e degli esperti di calcio, che ora seguono con interesse la sua carriera.

La famiglia di Amadeus si è mostrata orgogliosa del successo del figlio nel mondo del calcio, sottolineando la sua determinazione e impegno nel raggiungere i propri obiettivi. Il giovane portiere ha dimostrato di essere all’altezza della sfida e di avere tutte le qualità necessarie per emergere come una stella nel calcio italiano.

Il debutto del figlio di Amadeus come portiere dell’Udinese è stato un momento significativo per la squadra, che ora può contare su un nuovo talento promettente. La sua performance ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e ha aperto nuove prospettive per il futuro della squadra.

Il giovane portiere ha dimostrato di essere all’altezza del nome di famiglia e ha già conquistato il rispetto e l’ammirazione di coloro che lo hanno visto giocare. Il suo debutto è solo l’inizio di una carriera promettente nel mondo del calcio, e si prevede che continuerà a fare parlare di sé nelle prossime stagioni.