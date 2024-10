Il potenziale scenario che potrebbe presentarsi a Interlagos

Il prossimo Gran Premio del Brasile della Formula 1 2024 potrebbe presentare una griglia di partenza inaspettata. Max Verstappen, leader indiscusso del campionato, è atteso a Interlagos con l’installazione del sesto motore della stagione, il che comporterà una penalità in griglia. Ma non sarà il solo: anche i suoi principali avversari, come i piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, insieme ai rappresentanti della McLaren Lando Norris e Oscar Piastri, potrebbero affrontare una situazione analoga.

Le implicazioni del nuovo motore per Verstappen

Max Verstappen è quasi certo di dover sostituire il motore endotermico sulla sua Red Bull durante il GP del Brasile. Recentemente, l’olandese ha già superato il limite di motori consentito per la stagione, avendo dovuto sostituire il secondo ICE in Messico, dove ha già subito una penalità di dieci posizioni durante il GP del Belgio. Con il di avvicinarsi della fase finale del campionato e avendo a disposizione un solo motore scarico, Verstappen è quasi obbligato a scegliere Interlagos per montare il nuovo ICE, un’eventualità che gli costerà cinque posizioni in griglia nella corsa domenicale.





Il regolamento della Formula 1 stabilisce chiaramente che quando un pilota utilizza un motore oltre il limite consentito, comporta penalità in griglia. Nel caso di Verstappen, l’installazione del sesto motore comporterebbe la penalità di cinque posizioni, complicando ulteriormente la sua strategia per vincere il titolo.

Penalità di 10 posizioni per il primo motore oltre il limite.

Penalità di 5 posizioni per ogni motore successivo.

Verstappen è già al limite con i motori per questa stagione.

Rivalità in un contesto incerto

A Interlagos, la pista offre molte opportunità di sorpasso, rendendola una scelta ottimale per smaltire penalità. Se Verstappen dovesse partire sesto, potrebbe rappresentare un’opportunità dorata per Lando Norris, attualmente secondo in classifica e a 47 punti di distanza, per ridurre il gap. Tuttavia, anche gli altri contendenti al titolo, come Leclerc, Sainz, Norris e Piastri, dovranno considerare la possibilità di montare un nuovo motore, in particolare nel contesto di una stagione decisiva, dove ogni errore può risultare fatale.

Questa considerazione diventa cruciale vista la competizione serrata per il titolo. Con la McLaren in vantaggio nella classifica costruttori di 29 punti, la scuderia dovrà ponderare se installare un nuovo motore e affrontare le conseguenti penalità, o continuare a utilizzare motori con più chilometraggio, rischiando problemi di affidabilità nelle ultime gare.

Inoltre, la lotta si intensifica con Sergio Perez, che, se sceglierà un nuovo motore per la sua Red Bull, si troverà in una situazione simile a quella di Verstappen, con la sesta unità che gli costerebbe una penalità in griglia. Complessivamente, si profila un panorama piuttosto insolito, con i piloti di punta lontani dalle prime posizioni sulla griglia di partenza, creando un’opportunità per chi è in grado di gestire strategicamente le proprie risorse.

In conclusione, il GP del Brasile si preannuncia come un evento critico nella scia della stagione 2024 di Formula 1. Con un possibile scenario di penalità che vedrebbe i contendenti per il titolo relegati in fondo alla griglia, l’importanza della strategia di gara e delle decisioni sui motori sarà fondamentale. Ogni scelta, in questo contesto di incertezze e opportunità, potrebbe fare la differenza tra vittoria e sconfitta sia per i piloti che per i team.