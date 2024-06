Il Seguace: Un Personaggio Ispirato ai Film Cult

I fan di Star Wars hanno finalmente una nuova serie da seguire. In attesa delle nuove produzioni legate all’universo narrativo di Dave Filoni (The Mandalorian, Ahsoka), è sbarcata su Disney+ una serie indipendente e con un’ambientazione innovativa: The Acolyte – La seguace. Creata da Leslye Headland e con Amandla Stenberg nel ruolo principale, questa serie è ambientata ben 100 anni prima degli eventi del film del 1999, Star Wars – Episodio I: La minaccia fantasma, che finora rappresentava il punto cronologico più lontano nella timeline della saga fantascientifica ideata da George Lucas.





Una trama avvincente tra investigazione e arti marziali

La trama di The Acolyte – La seguace segue le indagini di un gruppo di Jedi appartenenti al periodo dell’Alta Repubblica, guidati dal maestro Sol (Lee Jung-jae). La loro missione è fermare un’assassina che sta eliminando alcuni maestri Jedi, legati da un oscuro evento del loro passato. La serie si ispira al genere della detective story, così come ai film di arti marziali. La citazione più evidente si trova all’inizio del primo episodio, richiamando un film di culto.

Un’ambientazione unica e iconica

L’ambientazione di The Acolyte inizia in una taverna di un pianeta, dove l’assassina Mae (Stenberg) giunge per eliminare la maestra Jedi Indara. Le due ingaggiano uno scontro prolungato, in cui Mae avrà la meglio grazie a uno stratagemma subdolo. Indara appare solo brevemente, nonostante il suo personaggio fosse ampiamente mostrato nei trailer e nella promozione della serie, complice la fama della sua interprete, l’attrice canadese Carrie-Anne Moss. Il personaggio di Indara è ispirato a Trinity, il ruolo che rese famosa Carrie-Anne Moss nel 1999 nel film di fantascienza Matrix. Nella nuova serie di Star Wars, l’attrice riprende lo stile e le movenze di Trinity, specialmente durante i combattimenti, delineando una nuova tipologia di cavaliere Jedi che utilizza la Forza come una sorta di arte marziale senza armi.

The Acolyte – La seguace e il personaggio di Indara ispirato a Carrie-Anne Moss

La produzione di The Acolyte ha descritto lo stile di combattimento di Indara come Force-Fu, un mix tra Forza (Force) e kung fu. La stessa creatrice Leslye Headland ha dichiarato che il personaggio di Indara è stato concepito appositamente per Carrie-Anne Moss, definendolo una sorta di “Trinity con la spada laser”. L’ispirazione a Matrix è dunque palese e intenzionale. Chiunque abbia visto il film delle sorelle Wachowski del 1999 noterà immediatamente il riferimento guardando l’inizio di The Acolyte.

Un omaggio al cinema e una nuova direzione per Star Wars

“The Acolyte – La seguace” rappresenta una nuova direzione per l’universo di Star Wars, introducendo elementi innovativi e omaggiando icone del cinema passato. La serie promette di offrire una combinazione unica di mistero, arti marziali e tradizione Jedi che sicuramente catturerà l’interesse sia dei vecchi che dei nuovi fan.

In conclusione, The Acolyte – La seguace si distingue non solo per la sua ambientazione unica e i personaggi intriganti, ma anche per il suo coraggioso tentativo di integrare influenze cinematografiche diverse in un universo già consolidato come quello di Star Wars. Questa nuova serie su Disney+ è destinata a diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati della saga, offrendo una narrazione fresca e avvincente che esplora nuove frontiere nella galassia lontana lontana.